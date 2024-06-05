Россияне смогут вывезти питомцев в Европу только после анализа на бешенство

Посетить страны Европейского союза (ЕС) вместе с домашними животными теперь можно только после анализа на бешенство. Проводят его в Москве и Владимире, сообщили URA.RU 5 июня в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«С 16 сентября 2024 года ввоз собак, кошек и хорьков из России в страны ЕС будет возможен только при проведении анализа на определение антител к бешенству. Сейчас Россельхознадзор подтвердил перед ЕС возможность исследований только в двух лабораториях: в Москве и Владимире», — сообщили URA.RU в ведомстве.



Изменения введены на основе регламента комиссии ЕС от 19 апреля. Прорабатывается вопрос о возможности сдачи анализов в лабораториях других городов. Сейчас обратиться за услугой можно только в московский ветцентр ФГБУ «ВГНКИ» и владимирский лабораторно-диагностический центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».