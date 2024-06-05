Путешествуем по Танзании и Кении: семь уникальных маршрутов

Африка — один из самых крупных континентов с большим количеством достопримечательностей, которые непременно стоит посетить. Основатель туристической компании Константин Прокопьев рассказывает о двух самых популярных для сафари странах — Кении и Танзании, а также делится уникальными маршрутами. Если вы посетите хотя бы одно из этих мест, то можно заслуженно считать своё путешествие по Африке полезным и интересным.

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Путешествуем по Кении: что посмотреть?

Как и с Москвой, из достопримечательностей которой большинство туристов знает только Красную Площадь, Воробьёвы горы и ВДНХ, многие парки и места Кении или недооценены, или меркнут на фоне популярных локаций. Вы точно слышали о таких локациях, как:

национальный парк Масаи-Мара, где стада гну пересекают равнину во время ежегодной миграции;

отель с жирафами «Giraffe Manor»;

национальный парк Амбосели с видом на гору Килиманджаро;

пресноводное озеро Найваша — лучшее место для лодочных прогулок и бердвотчинга;

национальный парк Лейк Накуру с носорогами, львами и газелями.

Однако в этой стране есть и другие места, достойные внимания. Константин Прокопьев решил поделиться с вами интересным маршрутом по недооцененным местам Кении.

Самбуру

Национальный заповедник Самбуру — засушливое царство высохших холмов и равнин. В парке обитают редкие животные, которых невозможно встретить в других уголках мира. Например, зебра греви с тонкими черно-белыми полосками, сомалийский страус, жирафовая газель геренук и сетчатый жираф. Здесь можно встретить и полукочевой нилотский народ, близкий к масаям — племя Самбуру с уникальной культурой.

Марсабит

Марсабит — город примерно в 230 км от Самбуру — идеален для следующей остановки маршрута. Рядом расположен парк с одноименным названием. Марсабит — форпост цивилизации в обширной пустыне севера Кении.

Пустыня Чалби

Посетите Чалби через Северный хорр — белую соляную ванну, полностью окружённую потухшими вулканами и древними потоками лавы. Пустыня крайне недооценена, хотя красива и полна песчаных дюн и оазисов. Также здесь проживают несколько редких племен: Габра, Бурджи и Мерилле.

Лойянгалани

Следующая остановка — населенный пункт на побережье озера Туркана, недалеко от северной границы Эфиопии. В Лойянгалани проживает самое маленькое племя в Кении — Эль Моло. Также деревня и музей Туркана — уникальные достопримечательности, а культурный фестиваль поражает своим размахом.

Парк Абердэр

Это национальный парк, знаменитый своими бурными водопадами, низвергающимися с окутанных облаками высот в заполненные брызгами ущелья. Другие живописные достопримечательности Абердэра — «Зубы дракона». Это вулканическое скальное образование, напоминающие челюсти.

Парк Чиулу-Хиллс

Бескрайние зеленые холмы, великолепное голубое небо и захватывающие пейзажные виды — то, что предлагают любителям природы холмы Чиулу. В этом уединенном райском уголке можно заняться верховой ездой, кемпингом, альпинизмом и наблюдением за птицами.

Путешествуем по Танзании: что посмотреть?

Самые популярные места страны:

парк Серенгети с великой миграцией антилоп и зебр круглый год;

парк Нгоронгоро с кальдерами древнего вулкане;

парк Тарангиру с миром слонов и баобабов;

гора Килиманджаро — высочайший стратовулкан Африки;

Занзибар — шикарный пляж как на Мальдивах.

Самые недооцененные места Танзании:

Парк Руаха

Это аналог парка Серенгети, только в нем почти не встретишь туристов и можно почувствовать себя первооткрывателем удивительного мира дикой природы, словно здесь никогда не ступала нога человека.

Парк Мкомази

Единственное место в Танзании, где можно увидеть носорогов на расстоянии вытянутой руки, а также уникальных гиеноаидных собак, занесенных в красную книгу.

Полуостров Кигомаша на острове Пемба

Пемба такой же огромный, ка Занзибар, только не получивший туристического развития. Если вы хотите сбежать от забот — то вам точно туда. Захватывающие закаты, кристально чистая вода и мягкий белый песок помогают получить расслабление и качественно отдохнуть.

Парк Рубондо

Парк прямо посреди озера Виктория. Здесь вы сможете встретить бегемотов, обезьян, крокодилов, носорогов и около 70 видов бабочек.

Пляж Ушонго

Еще одно лучшее место для отдыха, где почти нет туристов. На пляже нет отливов и приливов, характерных для Занзибара, и здесь можно купаться с утра до вечера.

Танга и пещеры Амбони

Здесь вы сможете отыскать старые следы животных, древние рисунки и следы колдовства.

Олдувайское ущелье

Это одно из самых важных палеоантропологических мест в мире для понимания ранней эволюции человека. Оно расположено между кратером Нгоронгоро и национальным парком Серенгети, поэтому его посещение можно совместить с осмотров охотничьих угодий.