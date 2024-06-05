Путешествуем по Танзании и Кении: семь уникальных маршрутов

Путешествуем по Танзании и Кении: 7 уникальных маршрутов, о которых вы ничего не слышали
Африка — один из самых крупных континентов с большим количеством достопримечательностей, которые непременно стоит посетить. Основатель туристической компании Константин Прокопьев рассказывает о двух самых популярных для сафари странах — Кении и Танзании, а также делится уникальными маршрутами. Если вы посетите хотя бы одно из этих мест, то можно заслуженно считать своё путешествие по Африке полезным и интересным.
Путешествуем по Кении: что посмотреть?
Как и с Москвой, из достопримечательностей которой большинство туристов знает только Красную Площадь, Воробьёвы горы и ВДНХ, многие парки и места Кении или недооценены, или меркнут на фоне популярных локаций. Вы точно слышали о таких локациях, как:
- национальный парк Масаи-Мара, где стада гну пересекают равнину во время ежегодной миграции;
- отель с жирафами «Giraffe Manor»;
- национальный парк Амбосели с видом на гору Килиманджаро;
- пресноводное озеро Найваша — лучшее место для лодочных прогулок и бердвотчинга;
- национальный парк Лейк Накуру с носорогами, львами и газелями.
Однако в этой стране есть и другие места, достойные внимания. Константин Прокопьев решил поделиться с вами интересным маршрутом по недооцененным местам Кении.
Самбуру
Национальный заповедник Самбуру — засушливое царство высохших холмов и равнин. В парке обитают редкие животные, которых невозможно встретить в других уголках мира. Например, зебра греви с тонкими черно-белыми полосками, сомалийский страус, жирафовая газель геренук и сетчатый жираф. Здесь можно встретить и полукочевой нилотский народ, близкий к масаям — племя Самбуру с уникальной культурой.
Марсабит
Марсабит — город примерно в 230 км от Самбуру — идеален для следующей остановки маршрута. Рядом расположен парк с одноименным названием. Марсабит — форпост цивилизации в обширной пустыне севера Кении.
Пустыня Чалби
Посетите Чалби через Северный хорр — белую соляную ванну, полностью окружённую потухшими вулканами и древними потоками лавы. Пустыня крайне недооценена, хотя красива и полна песчаных дюн и оазисов. Также здесь проживают несколько редких племен: Габра, Бурджи и Мерилле.
Лойянгалани
Следующая остановка — населенный пункт на побережье озера Туркана, недалеко от северной границы Эфиопии. В Лойянгалани проживает самое маленькое племя в Кении — Эль Моло. Также деревня и музей Туркана — уникальные достопримечательности, а культурный фестиваль поражает своим размахом.
Парк Абердэр
Это национальный парк, знаменитый своими бурными водопадами, низвергающимися с окутанных облаками высот в заполненные брызгами ущелья. Другие живописные достопримечательности Абердэра — «Зубы дракона». Это вулканическое скальное образование, напоминающие челюсти.
Парк Чиулу-Хиллс
Бескрайние зеленые холмы, великолепное голубое небо и захватывающие пейзажные виды — то, что предлагают любителям природы холмы Чиулу. В этом уединенном райском уголке можно заняться верховой ездой, кемпингом, альпинизмом и наблюдением за птицами.
Путешествуем по Танзании: что посмотреть?
Самые популярные места страны:
парк Серенгети с великой миграцией антилоп и зебр круглый год;
- парк Нгоронгоро с кальдерами древнего вулкане;
- парк Тарангиру с миром слонов и баобабов;
- гора Килиманджаро — высочайший стратовулкан Африки;
- Занзибар — шикарный пляж как на Мальдивах.
Самые недооцененные места Танзании:
Парк Руаха
Это аналог парка Серенгети, только в нем почти не встретишь туристов и можно почувствовать себя первооткрывателем удивительного мира дикой природы, словно здесь никогда не ступала нога человека.
Парк Мкомази
Единственное место в Танзании, где можно увидеть носорогов на расстоянии вытянутой руки, а также уникальных гиеноаидных собак, занесенных в красную книгу.
Полуостров Кигомаша на острове Пемба
Пемба такой же огромный, ка Занзибар, только не получивший туристического развития. Если вы хотите сбежать от забот — то вам точно туда. Захватывающие закаты, кристально чистая вода и мягкий белый песок помогают получить расслабление и качественно отдохнуть.
Парк Рубондо
Парк прямо посреди озера Виктория. Здесь вы сможете встретить бегемотов, обезьян, крокодилов, носорогов и около 70 видов бабочек.
Пляж Ушонго
Еще одно лучшее место для отдыха, где почти нет туристов. На пляже нет отливов и приливов, характерных для Занзибара, и здесь можно купаться с утра до вечера.
Танга и пещеры Амбони
Здесь вы сможете отыскать старые следы животных, древние рисунки и следы колдовства.
Олдувайское ущелье
Это одно из самых важных палеоантропологических мест в мире для понимания ранней эволюции человека. Оно расположено между кратером Нгоронгоро и национальным парком Серенгети, поэтому его посещение можно совместить с осмотров охотничьих угодий.