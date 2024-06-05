Египет-2024. Правила въезда, валюта, цены и визы

В первые летние дни туры в Египет из Москвы заметно подешевели. Сезонный минимум вряд ли будет долгим – отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха считается круглогодичным. Редакция уточнила правила въезда в страну, поинтересовалась ценами на турпакеты в июле и узнала про особенности использования карт UnionPay.

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Египет с визой и без визы

Визу в Египет туристы приобретают по прилете в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха или Каира. Стоимость визовой марки – 25 долларов наличными. Электронное разрешение оформляют онлайн. Однократная туристическая виза рассчитана на 30 дней, еще на 60 дней ее бесплатно продляют при обращении в миграционно-паспортную службу.

На погранконтроле достаточно предъявить загранпаспорт со сроком действия от полугода после даты выезда из страны и заполненную карточку с персональными данными. Несовершеннолетнему ребенку, который вписан в паспорт родителя, визовая марка не нужна.

В Египет без визы можно попасть при соответствии трем обязательным критериям: прилететь из другой страны в аэропорт Шарм-эль-Шейха, показать туристический ваучер на отдых до 2 недель – бесплатный штамп ставят на 15 дней с условием отдыхать только на курортах Южного Синая. Для более длительного пребывания или при планах поехать на экскурсии в другие регионы страны нужна туристическая виза.

В Египет – по туру

В Египет из России летают в основном чартеры по программам туроператоров. Дешевые билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на регулярных рейсах практически не найти – блоки мест выкупают туркомпании.

Для примера редакция посмотрела вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга с отправлением 6 июля и обратно 20-го, все цены туда-обратно с багажом.

На линии Шереметьево – Хургада прямой перелет у «Аэрофлота» – стоимость кресла от 82 тыс. руб. Маршрут Домодедово – Каир – Хургада на рейсах авиакомпании EgyptAir: на одного – от 60,2 тыс. руб. при длительной стыковке.

Из Москвы в Шарм-эль-Шейх прямой рейс у авиаперевозчика Red Wings из аэропорта Жуковский – с ценой на указанные даты от 58 тыс. руб.

Из Санкт-Петербурга в Хургаду без пересадки летит египетская Almasria Universal Airlines – билеты были за 137 тыс. руб. В 2 раза меньше цена у турецкого перевозчика Pegasus Airlines, летящего на курорт со стыковкой в Стамбуле, – 66 тыс. руб. в оба конца.

Рейсы Пулково – Шарм-эль-Шейх и обратно у «Аэрофлота» были за 102 тыс. руб. с человека.

В чартерных программах на летний сезон запланированы десятки рейсов в неделю в Шарм-эль-Шейх и Хургаду как из столицы, так и регионов, в числе которых Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и другие. Тур в Египет купить проще и порой дешевле, чем лететь самостоятельно.

В частности, уточнили стоимость недельного турпакета на двоих с вылетом из Москвы 7 июля с питанием «все включено». Отдых в Хургаде – от 127 тыс. руб. в отеле Elysees 4* и от 151 тыс. руб. – в Calimera Blend Paradise Resort 5*. Дешевый тур в Шарм-эль-Шейх – от 105 тыс. руб. в отель Sharm Cliff Resort 3*, а в Grand Rotana Resort & Spa 5* – от 156 тыс. руб. также за неделю.

Из Санкт-Петербурга турпакет в Шарм-эль-Шейх – от 154 тыс. руб. также на двух человек в гостиничный комплекс Concorde El Salam Front Area 5*с вылетом 6 июля на 7 ночей с all inclusive. Похожий недельный тур в Хургаду – от 155 тыс. руб. отель в Jasmine Palace Resort & Spa 5* с отправлением из Пулково 7 июля.

Например, из Казани в Шарм-эль-Шейх можно улететь 6 июля от 192 тыс. руб. за двоих на 10 ночей в отель Fun & Sun Active Naama Waves 5* с питанием «все включено». Среди интересных предложений в Хургаду – тур от 192 тыс. руб. в отель Stella Makadi Gardens Resort & Spa 5* на 9 ночей и также с all inclusive.

Валюта в Египте

Национальная валюта – египетские фунты. На курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха во многих местах также возможно оплачивать покупки и услуги в долларах и евро, правда курс будет чуть меньше, чем в обменниках. И еще нюанс – с крупной купюры сдачу, скорее всего, дадут местными деньгами.

Россияне берут в Египет карты UnionPay от не попавших под санкции российских банков. Туристы отметили, что практически в любом банкомате снимали наличные фунты, независимо от валюты счета. Удачный опыт был с пластиком «Даймонд» от Газпромбанка, Примсоцбанка и Россельхозбанка. А вот с безналичной оплатой – беда. К примеру, в ТЦ «Сензо» в Хургаде не смогли оплатить покупки в магазинах Waikiki и DeFacto, в супермаркете Spinneys. В пабликах советуют спрашивать в торговых точках POS-терминал Banque Misr, который не всегда, но дает возможность провести платеж. Как вариант – запастись Visa и MasterCard от зарубежных банков, которые в ходу даже в небольших магазинчиках.

С недавних пор билеты в музеи продают только по безналичному расчету и карты UnionPay в кассах не принимают. Впрочем, российские туристы обычно приобретают экскурсии у гидов в отелях, которые берут оплату в тех же долларах, а через интернет находят частных агентов, принимающих безналичные рубли на свою карту.

Ранее «ТурДом» писал, что стоимость туров в Египет с вылетом из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на конец мая – начало июня заметно упала.