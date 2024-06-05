Туристы смогут попасть в Китай без визы, но с парой условий

Минэкономразвития РФ ведет переговоры с китайскими властями об изменении условий безвизовых групповых туристических поездок из России в Китай. Документ уже у китайской стороны.

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«Предложение по внесению изменений в межправсоглашение официально направлено китайское стороне», – пишут «Известия» со ссылкой на слова представителей минэкономразвития.



В планах министерства – уменьшить минимальное количество человек в группе с пяти до трех и продлить срок пребывания с 15 до 21 дня. Минэкономразвития надеется согласовать проект документа на заседании двусторонней подкомиссии по туризму, запланированном на сентябрь 2024 года. Предполагается, что новые правила вступят в силу уже в следующем году.

Напомним, сейчас в безвизовом режиме туристические группы могут попасть в Китай только если в составе более пяти человек. Такой режим въезда установили в 2023 году, после того, как Китай открыл границы после ковидных ограничений.