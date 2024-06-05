Власти Турции пытаются решить проблемы с оплатой у российских туристов

Турецкие власти активно работают над решением проблем с оплатой услуг российскими туристами на курортах страны. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в министерстве культуры и туризма Турции.

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«Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба [туристам]», – сказал собеседник агентства.



Представитель одного из частных банков в Анкаре подтвердил, что турецкие банки получают сигналы от туристической отрасли о возникновении трудностей у российских туристов с оплатой услуг. Газета Aydınlık также отметила, что туристическая отрасль Турции сталкивается с проблемами, вызванными блокировкой платежей из-за антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что представители туристической отрасли назвали самые востребованные направления для летних поездок россиян по России, а также за границей.