«Победа» в зимнем сезоне будет выполнять рейсы по 75 направлениям

Лоукостер "Победа" начал продажу билетов на авиарейсы зимнего расписания по более чем 75 направлениям. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

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"Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на рейсы зимнего расписания полетов, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. В зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять полеты по более чем 75 направлениям, в том числе 13 международным", - отмечается в сообщении.



Из Внуково самолеты лоукостера будут выполнять рейсы по 20 российский направлениям, а также в Абу-Даби, Дубай (ОАЭ), Стамбул, Аланью, Анталью (Турция), Гюмри (Армения), Самарканд, Ташкент (Узбекистан), Ош (Киргизия), из Шереметьево - в 26 российских городов.

"В рамках межрегиональной сети полетов запланированы рейсы из Санкт-Петербурга в Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкалу, Нижнекамск, Пермь, Самару, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск; из Сочи - в Екатеринбург, Казань, Киров, Пермь, Самару, Саратов, Уфу и Челябинск, а также в Сургут из Махачкалы и из Калининграда в Екатеринбург",- добавили в компании.



В зимнем сезоне также будут доступны рейсы в Стамбул из Ставрополя, Казани и Махачкалы, а также из Махачкалы в Дубай.