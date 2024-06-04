Lufthansa вернет бесплатные чай и кофе на борту

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa вернет в меню на ближне- и среднемагистральных рейсах бесплатные горячие напитки для пассажиров экономкласса. Об этом сообщило издание aerotelegraph.com со ссылкой на интервью, которое гендиректор авиакомпании Йенс Риттер дал на днях.

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За чай и кофе не брали плату до 2021 года, а затем Lufthansa решила продавать их за 3–3,5 евро. Возможно, это было вынужденное решение, ведь в период пандемии COVID-19 объемы авиаперевозок резко упали, авиакомпаниям приходилось экономить каждый цент, чтобы снизить издержки. Сейчас же рынок, в том числе в Европе, практически восстановился до допандемийного уровня, появилось больше финансовых возможностей улучшать сервис.

Специалисты в области авиации отмечают, что Lufthansa всегда позиционировала себя как премиальный перевозчик, элементы лоукоста, такие как питание и напитки за доплату, вряд ли отвечают его бизнес-модели. Тем более что в группу Lufthansa входят и авиакомпании, специализирующиеся на бюджетных рейсах, например Eurowings. Дистанцироваться от них – логичный шаг, иначе трудно обосновать более высокую стоимость билетов флагманского перевозчика. Кроме того, цены авиаперелетов растут во всем мире, пассажиры, которые платят немалые суммы, ожидают более качественного сервиса за свои деньги.

На трансконтинентальных маршрутах европейским авиакомпаниям приходится жестко соперничать с ближневосточными, а в последнее время и с китайскими перевозчиками. Те не увлекаются элементами лоукоста на борту, многие предлагают качественное питание и алкоголь при равных, а зачастую и более выгодных ценах авиабилетов, чем у европейских конкурентов.

Ранее мы писали о том, что “Аэрофлот” ограничил бортпитание на рейсах из Москвы на Сейшелы. Кейтеринг в аэропорту Маэ из-за антироссийских санкций отказывается сотрудничать с нацпером, еду и напитки приходится брать на борт из расчета на оба плеча маршрута - туда и обратно.