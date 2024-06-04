Десять причин посетить Абхазию этим летом: как спланировать отдых и не разориться

Съездить на море и не разориться — вот, пожалуй, главная задача на отпускной сезон. Абхазия — удачный в этом плане вариант: бюджетно, близко, вкусно, интересно, купайся сколько хочешь.

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Да, с сервисом проблемы (все-таки не Мальдивы), но природа скрасит все недочеты. При знакомстве с регионом рекомендуем не зацикливаться на море и посмотреть достопримечательности.

Услышать легенду о девушке, покоящейся на дне озера

С озером Рица, которое славится своими прозрачными водами, связана очень грустная легенда. Давным-давно разбойник обесчестил девушку Рицу. Братья бросились ей на помощь: щит одного из них перегородил реку, и так образовалось озеро, в котором красавица, не вынеся позора, утопилась. Братья же с горя превратились в заснеженные горы.

Послушать органную музыку в античном городе

Сейчас здесь курортная Пицунда, а 2000 лет назад на этом месте стоял греческий город-порт Великий Питиунт. До нас дошли фрагменты древней крепости II–VI веков, среди которых развалины дворца, казарм, винных погребов. Но внимание на себя перетягивает построенный в X веке храм Андрея Первозванного в центре комплекса. Туда стоит зайти еще и ради концерта органной музыки: акустика фантастическая!

Пройти по тропе грешников

К Новоафонскому монастырю от Покровской церкви ведет выложенная камнями 600-метровая тропа. Называют ее тропой грешников: по легенде, если пройти ее всю на коленях, можно очиститься от грехов. И уже со спокойной совестью любоваться построенным в конце XIX – начале XX века монастырским комплексом, на территории которого даже собственная железная дорога имелась. А еще именно здесь появились первые в России плантации апельсинов, лимонов и мандаринов.

Спуститься в подземное царство, которому 2 млн лет

Новоафонскую пещеру местные жители нашли лишь в 1961 году, но их предки догадывались о ее существовании, думая, что под землей «бездонная яма». За многие века в пещере выросли причудливые сталактиты, сталагмиты, появились каменные водопады и озера. А в наше время там для туристов проложили подземную железную дорогу с 3 станциями.

Посетить загадочную платформу

Речь, конечно, не про гаррипоттеровскую Платформу 9 3/4, но заброшенная железнодорожная станция Псырцха в Новом Афоне тоже может похвастаться ореолом таинственности. Только представьте: параллельно рельсам течет река, а над ней «парит» необыкновенный павильон в мавританском стиле. Внутри на полу — семиконечная звезда: магический символ или нет?

Попробовать все местные блюда на «а»

Амьгял, ачапа, акут, ахалуа… И все это готовят в апацхе — типичных абхазских кафе. Что означают вышеупомянутые блюда, узнаете во время путешествия. Но вот если вы не попробуете мамалыгу (по-другому абыста), то считайте, в Абхазии вы не были. Пресную круто сваренную кукурузную кашу, в которую погружают кусочки сулугуни, выкладывают горкой на тарелку. Едят руками, макая в аджику (да, снова слова на «а»).

Прогуляться по владениям принца Ольденбургского

Принц звучит романтично. Не менее романтично выглядит и замок троюродного брата Александра III Александра Ольденбургского в Гаграх. Собственно, основателем этого города и является принц, который решил построить климатический курорт на берегу Черного моря. И если во дворец сейчас зайти не получится, то по Приморскому парку, который разбил тоже принц, прогуляться легко. Знаменитый ресторан «Гагрипш», опять же, его рук дело: наш герой привез здание в разобранном виде из Парижа в Гагры, где его собрали без единого гвоздя.

Почувствовать себя Шерлоком Холмсом

Легендарную сцену схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти из советского фильма про легендарного сыщика снимали у Гегского водопада, который обрушивает свои воды с высоты 70 метров. Проехать к нему реально лишь с мая по ноябрь. В остальное время дорога занесена снегом, который, впрочем, никогда и не покидает эти края.

Увидеть 300-летнее дерево

Про буйную природу региона можно рассуждать долго, но лучше сходить в старейший на Кавказе ботанический сад, который был основан в Сухуме в 1838 году. А там — более 5000 растений! И в том числе старая кавказская липа, диаметр ствола которой около 3 метров. Дерево считается символом парка не просто так: ему как минимум лет 300, и ничто его не сломит. Это пытались сделать турки, срубившие липу в 1877-м, и ураган, снесший крону в 1987-м, — дерево продолжает благополучно расти.

Проникнуть на засекреченный «Спецобъект № 18»

В Абхазии было построено 5 дач для Иосифа Сталина. Самая известная находится на озере Рица, но самой интересной, по словам многих туристов, считается «Холодная речка». Она также носит название «Спецобъект № 18», но не переживайте, туда не придется проникать тайно: это единственная в Абхазии дача Сталина, которую можно осмотреть изнутри — достаточно взять экскурсию. Гидам действительно есть что рассказать. На экскурсии вы узнаете, что окна в доме сделаны из толстого хрусталя, чтобы в помещениях не становилось жарко, а мягкая мебель набита водорослями, конским волосом и целебными травами. Расскажут и про обязанности сотрудников дачи, которым приходилось накрывать стол на 14 персон, даже если товарищ Сталин отдыхал здесь в гордом одиночестве. Просто он мог сесть за любое место.