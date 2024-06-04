Россия заняла четвертое место по числу посетивших Таиланд туристов

Россия оказалась на четвертом месте по числу туристов, посетивших Таиланд с начала этого года, уступив третью строчку Индии с наступлением низкого сезона, который сопровождается выпадением осадков и продлится до ноября. Об этом сообщило Министерство спорта и туризма Таиланда.

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По данным ведомства, с 1 января по 2 июня в Таиланде побывали 15 млн иностранцев. Больше всего туристов приехали из Китая - 3 млн, на втором месте по объему турпотока находится соседняя Малайзия - 2 млн, далее следуют Индия (855,5 тыс.), Россия (853,5 тыс.) и Южная Корея (813,4 тыс.).

"Ожидается, что за оставшиеся месяцы этого года в стране побывают еще 20,3 млн туристов, поэтому их общее число, согласно прогнозам, превысит 35 млн человек", - приводит портал Bangkok Biz News слова министра туризма и спорта Серимсака Пхонгпханита.



В 2023 году Таиланд принял 1,48 млн россиян, а турпоток из России вышел на допандемийный уровень. Ранее в управлении страны по туризму сообщили ТАСС, что в этом году страна рассчитывает принять 1,6 млн россиян. С 1 мая для граждан России при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней. Принятая 23 апреля в одностороннем порядке мера будет действовать до 31 июля включительно. Согласно межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках, затем срок безвизового пребывания будет ограничен 30 днями, если не будут приняты новые послабления.