Туриста возмутило равнодушие турагента к задержке авиарейса

Подписчика тг-канала «Крыша ТурДома», оказавшегося заложником веерной задержки вылетов на маршрутах в Египет авиакомпании AlMasria, возмутила невозможность получить объективную информацию о причинах сбоев в расписании, а также равнодушие к проблеме со стороны продавца тура.

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«Наш рейс должен был отправиться из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх в воскресенье, 2 июня, в 06:50. Вылет неоднократно откладывали, в итоге задержка составила более 9 часов», – пишет Игорь.



По его словам, пассажиры оставались в полном неведении по поводу того, как долго им ждать отправления самолета на египетский курорт:

«Данные на табло не всегда обновлялись. Ничего не мог пояснить и наш турагент. Более того, проявил полное безразличие. Менеджер туркомпании лишь заявила, что ее обязанность – продать нам тур и оформить документы, а получение информации о рейсе – наша проблема. Затем все же переадресовала на горячую линию туроператора, но и там ничего узнать не удалось».



Лишь через сотрудников аэропорта турист случайно выяснил, что лайнер, на котором они отправятся в Шарм, вылетел из Египта после устранения неисправности и прибудет только через несколько часов. У пассажира, проживающего неподалеку от авиагавани, наконец-то появилась возможность отправиться домой, чтобы дожидаться рейса в комфортных условиях.

Равнодушие турагента и туроператора, если оно имело место, конечно, вряд ли можно приветствовать. Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская напоминает, что так как перевозка приобреталась в составе турпродукта, то претензии могут быть направлены не только авиакомпании, а и туроператору. Если из-за задержки рейса какие-либо предусмотренные туром услуги не были получены туристом в полном объеме, он вправе требовать соразмерного уменьшения стоимости.

Веерные задержки у AlMasria начались позавчера, 2 июня. Из-за технической неисправности самолет вылетел из Шарм-эль-Шейха в Москву на 9 часов позже, туристам пришлось провести ночь в аэропорту. Сегодня – сбои в расписании вылетов на курорты Египта из российской столицы, а также из Перми. В парке египетского лоукостера всего шесть лайнеров. Возможно, их техническое обслуживание усложняется тем, что воздушные суда разных типов – помимо четырех аэробусов А320 и А321 есть два боинга B737. В обсуждении темы задержек AlMasria в тг-канале «Крыша ТурДома» некоторые подписчики выражают недовольство тем, что туроператоры сотрудничают с авиакомпанией – звучат даже призывы «отозвать слоты» у перевозчика, чтобы «не мучить туристов». Однако далеко не все согласны со столь радикальным мнением. Один из комментаторов справедливо отмечает, что для жителей Калининграда, например, рейсы AlMasria – единственная возможность отправиться на отдых в Египет, из других выездных направлений в городе прямое авиасообщение только с Беларусью. А что касается сбоев в расписании, то порой они случаются и у других перевозчиков.