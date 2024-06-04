Из Перми в Шарм-эш-Шейх вылетел рейс, задержанный на 10 часов

Рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Перми в Шарм-эш-Шейх, задержанный на 10 часов в аэропорту Перми, вылетел в пункт назначения в 13:50 (11:50 мск). Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

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Уральская транспортная прокуратура ранее сообщала, что рейс Uj652 Пермь - Шарм-эш-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines задерживается в аэропорту Перми. По расписанию он должен был вылететь 4 июня в 03:50 (01:50 мск), расчетным временем отправления было обозначено 13:30 (11:30 мск) 4 июня.