Екатеринбуржцы прервали кругосветку до Мумбая из-за политики

«Так как Каспийское море является одним из самых штормовых в России, особенно в зимний период, было принято решение оставить лодку на зимовку и запуститься весной. Старт второго этапа был намечен на 24 июня. Но из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке и обострения ирано-израильского конфликта в апреле было принято решение продлить паузу еще на год», — рассказала команда.