Эксперт рассказал, сколько будет стоить тур в Китай

Доцент кафедры индустрии туризма Государственного университета управления Вадим Жуков сообщил сколько во сколько обойдется поездка в Китай. Эксперт отметил, что билет на самолет сейчас стоят в среднем от 30 до 50 тысяч в обе стороны на одного человека. При этом сейчас действуют прямые рейсы из городов России в Пекин, Гуанчжоу и другие крупные города КНР.

Номера в гостиницах в среднем сдают по 7000 рублей за сутки. Обеды в ресторанах не очень дорогого уровня обойдутся в полторы или три тысячи рублей на человека. Жуков отмечает, что это лишь самые базовые расходы, которые не учитывают массу сопутствующих трат, включая приобретение сувениров, а также участие в различных развлекательных мероприятиях или посещение музеев и других подобных мест.

В целом же, по мнению эксперта, Китай остается относительно недорогим местом отдыха, хотя, если отправится в тур по Тибету, то это обойдется в очень солидную сумму.

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