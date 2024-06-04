В ожидании въезда из Белоруссии в Польшу на границе скопилось 65 автобусов с туристами

Польская сторона не выполняет нормы пропуска автотранспорта из Белоруссии, в результате чего на границе перед пунктом пропуска Тересполь (с белорусской стороны - Брест) скопилось более 60 автобусов с туристами. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

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По данным ведомства, начиная с 27 мая ежесуточно перед Тересполем въезда ожидали в среднем 50 автобусов, а с 1 июня цифра увеличилась до 65.

"Ввиду игнорирования польской стороной норм пропуска тысячи туристов вынуждены сутками находиться в автобусах в ожидании въезда в Польшу", - отметили в комитете. Там проинформировали, что за последние сутки через пункт пропуска Тересполь проследовало "всего 53 автобуса, что составляет 31% от нормы".



По информации белорусского ГПК, по состоянию на 12:00 (совпадает с мск) более 2 405 единиц грузового транспорта ожидают въезда в ЕС.

"Меньше всего фур за сутки проследовало через литовский Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили 16% грузовиков", - сообщили в погранведомстве.



В свою очередь сотрудники польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 59% большегрузов. Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) в очереди стоит 545 грузовиков.

В Госпогранкомитете также проинформировали, что около 580 легковых транспортных средств фиксируется перед всеми европейскими пунктами пропуска.