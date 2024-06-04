Туристы в четырех городах полсуток ждут вылета египетской авиакомпании

Туристы, решившие отдохнуть в Египте, этой ночью столкнулись с большими задержками вылетов своих самолетов из-за рубежа и обратно. О проблемах в редакцию TourDom.ru сообщил один из пассажиров рейса UJ 613 авиакомпании AlMasria, который должен вылететь из Шарм-эль-Шейха в Шереметьево:

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«Уже задержали на 12 часов. На табло египетского аэропорта его даже нет и не было. Вылет планировался изначально на 3 июня в 20:00. Сидим в отеле и каждые 2 часа переносят».



Обратный рейс египетского перевозчика из Москвы UJ 614 также задерживается. Его обещают отправить ближе к 14:00. Но все будет зависеть от того, когда борт прилетит из Египта.

У иностранной авиакомпании проблемы не только на этом направлении. В Хургаде ждут отправки в Шереметьево рейса UJ 605.

«Мы с полуночи в аэропорту. Пока что в полдень обещают отправить».



Обратный вылет из Москвы задержан на 8 часов.

Уральская транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой вылета на 10 часов UJ 652 из Перми в Шарм-эль-Шейх. Он должен был отправиться из аэропорта Большое Савино в 03:50. На рейс зарегистрировано более 200 человек. Из них 40 пассажирам предоставили гостиницу. Как утверждают официальные источники, в терминале вылета никто не ждет.

«Ну что вы хотели от компании, у которой 2,5 самолета. Возят, как могут. Сейчас не так много вариантов улететь за рубеж», – обсуждают новость подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Туристы, как всегда, все преувеличивают. Какие каждые 2 часа? Еще вчера в Шарме перед выселением им сказали, что рейс полетит ночью. Все остались в своих номерах, и в 12 ночи сообщили ещё об одной задержке. Живут / пьют / спят в своих отелях», – сообщают о своей версии произошедшего турагенты.



Ранее TourDom.ru писал, что туристы ждали вылета в Египет 19 часов.