Около 70% туристов этим летом бронируют зарубежный отдых через туроператоров – РСТ
Этим летом около 70% российских туристов предпочитают бронировать зарубежный отдых через туроператоров, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«На выездном рынке порядка 70% через туроператоров бронируют, потому что это дешевле, безопаснее и оптимальнее», – сказал он.
По его словам, данная тенденция не распространяется на внутренний отдых.
«Чуть более 20% россиян бронируют лето через туроператоров на внутреннем рынке», – подчеркнул Барзыкин.