Около 70% туристов этим летом бронируют зарубежный отдых через туроператоров – РСТ

Этим летом около 70% российских туристов предпочитают бронировать зарубежный отдых через туроператоров, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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«На выездном рынке порядка 70% через туроператоров бронируют, потому что это дешевле, безопаснее и оптимальнее», – сказал он.



По его словам, данная тенденция не распространяется на внутренний отдых.