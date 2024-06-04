$89.38-0.8296.87-0.92
Почта

Около 70% туристов этим летом бронируют зарубежный отдых через туроператоров – РСТ

Этим летом около 70% российских туристов предпочитают бронировать зарубежный отдых через туроператоров, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Около 70% туристов этим летом бронируют зарубежный отдых через туроператоров – РСТ
© РИА Новости
«На выездном рынке порядка 70% через туроператоров бронируют, потому что это дешевле, безопаснее и оптимальнее», – сказал он.

По его словам, данная тенденция не распространяется на внутренний отдых.

«Чуть более 20% россиян бронируют лето через туроператоров на внутреннем рынке», – подчеркнул Барзыкин.
Отдых за границей
Юрий Барзыкин
Российский союз туриндустрии