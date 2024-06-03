Российским туристам снова обещают прямые рейсы на Филиппины

В Россию прибыла делегация высокопоставленных филиппинских чиновников. В планах – переговоры по возобновлению прямого авиасообщения между странами и участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится на этой неделе.

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Как рассказала губернатор провинции Себу Гвендолин Гарсия, запуск рейсов между странами сегодня обсуждают представители Минтранса Филиппин и Росавиации. Более того, среди намерений – подписание с «Аэрофлотом» соглашения о старте программ из Москвы в Себу.

Губернатор отметила, что авиакомпания уже вела диалог с Манилой и запрашивала слоты в международном аэропорту, однако тогда нацперу отказали. Официальная причина – авиагавань слишком загружена. Зато в Себу таких проблем нет, поэтому там «Аэрофлот» ждут. Тем более что перевозчик еще в прошлом году получил пачку допусков на рейсы в республику, но так их и не использовал.

По словам Гвендолин Гарсии, запуск рейсов из РФ сейчас в приоритете. В провинции видят большой интерес российских туристов к поездкам в Азию, особенно в Таиланд. Так что курорты Филиппин готовы включиться в борьбу за отдыхающих.

Впрочем, стоит напомнить, что в прошлом году переговоры об прямого открытии авиасообщения также велись. В них даже участвовал Минпромторг. Однако к заметному успеху диалог тогда не привел. Сохранялся риск, что аэропорты Филиппин просто откажутся обслуживать самолеты российских авиакомпаний из-за угрозы санкций. Возможно, сейчас ситуация изменится.