Чем путешественников так удивляет жизнь пенсионеров за границей

Большинство пожилых людей в Европе, выходя на пенсию, начинают жить для себя. Пока российские бабушки и дедеушки помогают детям с внуками и занимаются огородом, иностранные пенсионеры ездят по разным странам, заботятся о здоровье, да и в целом исполняют свои давние мечты. Часто это вызывает множество поводов для зависти у россиян. «Лента.ру» выяснила, чем путешественников так удивляет жизни пенсионеров на Западе.

© Lenta.ru

«Пенсионеры в Европе покупают мотоциклы, чтобы омолодиться»

В мае российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала ее фразой «хочу старость, как у них». Девушка отметила, что первое, на что она обратила внимание, — это отсутствие огородов у пенсионеров в европейских странах.

Лично мне не близка идеология моей бабушки, которая в прямом смысле пашет в огороде с конца весны и до самой осени, чтобы все было свое Елена российская путешественница



Ранее она же заявляла, что еще одной особенностью европейцев зрелого возраста является то, что они живут для себя. Блогерша отметила, что у них в культуре не заложено помогать детям финансово, как это происходит в России. Она также обратила внимание, что пенсионеры часто проводят время с друзьями, ходят в кафе и салоны красоты, а не нянчатся с внуками.

Кроме того, чтобы чувствовать себя лучше и моложе, мужчины и женщины пересаживаются с комфортабельных автомобилей на велосипеды. Таким образом они становятся более подвижными. Некоторые жители западных стран даже покупают себе самокаты и мотоциклы с целью омолодиться.

«Россияне называют британских пенсионеров бездельниками»

«В 2022 году в Великобританию прибыло просто необычайное количество пожилых людей из России. Все они оказались оторваны от привычной жизни, многие до сих пор очень скучают по родине. Именно поэтому десять месяцев назад я открыла организацию Superстар для русскоговорящих пенсионеров, которые живут в Англии, — рассказывает «Ленте.ру» ее основательница Алена Мучинская. — В ней уже 100 человек. Сейчас мы готовимся отмечать нашу первую годовщину. Моей самой молодой подопечной 65 лет, самой пожилой — 91 год. Я рада, что наша инициатива оказалась к месту. Мы организовываем для пенсионеров различные встречи, лекции, концерты, книжные кружки, обсуждения кино не только очно, но и по Zoom».

По словам Мучинской, в первую очередь российские пенсионеры отличаются от британских менталитетом. В России на бабушек и дедушек часто сбрасывают воспитание внуков. С пожилыми людьми в Великобритании это не сработает, уверена она.

Они обязательно помогут своим детям, но сделают это только с 8 до 10, потому что в 11 идут на йогу. Я себе слабо представляю, чтобы какая-нибудь наша Раиса Петровна так ответила своему сыну Алена Мучинская живущая в Лондоне россиянка



«Не могу назвать это эгоизмом, — добавила соотечественница. — Я считаю, что пожилые люди должны так поступать. Они прожили длинную жизнь, поставили детей на ноги и наконец могут начать получать от нее удовольствие. Кто-то из моих подопечных поддерживает такой образ жизни британцев. Однако есть и те, кто называет их бездельниками».

Мучинская подчеркнула, что в вопросе медицины у британских пенсионеров нет проблем. Все услуги предоставляются им бесплатно. Более того, если человек болен, к нему направляют социальных работников, которые всячески за ним ухаживают. И причем такая система действует не только в столице и крупных городах, а повсеместно по стране.

Пожилым британцам привозят дорогостоящие кровати, которые могут подниматься и опускаться, выдают инвалидные коляски. В Лондоне потрясающие возможности для путешествия на колясках: везде есть пандусы, удобные заезды в метро, в автобусах опускаются подножки



При этом в Великобритании, как указала Мучинская, даже близко нет таких социальных проектов, как «Добрый автобус» (в рамках которого российские пенсионеры могут посетить исторические достопримечательности Москвы и Подмосковья, музеи, действующие предприятия и не только) и «Московское долголетие» (крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для жителей столицы старшего возраста).

«Пенсионеры в Англии очень любят путешествовать, — добавила россиянка. — И иногда им даже предоставляют скидки на поездки. Но их все равно надо оплачивать, и такое удовольствие стоит совсем не дешево. Поэтому они стараются накопить какие-то средства, чтобы посмотреть мир и осуществить свои мечты».

«Шведский пенсионер вел себя как малолетка»

Тревел-блогер и путешественник Руслан Хосроев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что во время поездки в Швецию снял квартиру у 65-летнего мужчины. «Он на пенсии, живет один, у него двое взрослых сыновей, — продолжил россиянин. — Мужчина был очень энергичным и интересующимся. Кстати, в тот период он начал изучать турецкий язык. Делился с нами, что часто летает в эту страну и вообще в восторге от нее».

Путешественник считает, что у европейцев, в отличие от пожилых людей в России, очень широкий кругозор и большие намерения. За счет этого они более свободные, гибкие и открытые миру.

«Было очень сильно заметно, что этот швед на молодом вайбе, — указал Хосроев. — Сразу после знакомства он подписался на нас в соцсетях. При встрече постоянно шутил и подкалывал. Даже в пожилом возрасте он вел себя как малолетка, во всяком случае пытался».

В России ты с каждым годом становишься все серьезнее и серьезнее, а в Европе все наоборот. Они не заморачиваются на этот счет Руслан Хосроев тревел-блогер



«Итальянские пенсионеры проводят старость в Португалии»

Живущая в Европе россиянка Алина, в свою очередь, заметила, что поведение пожилых людей в Италии зависит от региона, где они живут.

«Пенсионеры на юге страны чем-то похожи на россиян. Они сильно сконцентрированы на семье, главная радость их жизни — заботиться о детях и внуках, — сообщила она в разговоре с «Лентой.ру». — Пожилые люди, которые проживают в северной части Италии, более холодные и сдержанные. У них нет такой сильной привязки к родственникам».

Россиянка обратила внимание, что молодые девушки в Италии не очень ухоженные, чего не скажешь о пожилых женщинах. Они не выходят из дома без укладки и макияжа. А еще их часто можно увидеть в больших компаниях на верандах ресторанов в модных нарядах.

Девушка подчеркнула, что итальянцы получают не очень большую пенсию и при этом платят огромные налоги. Поэтому многие пожилые люди уезжают в Португалию, где действуют пенсионные послабления, и проводят там свою старость.

Некоторые возрастные итальянцы уезжают в свои деревни, выращивают там оливки или виноград, делают масло и вино. Совсем пожилые -- сидят дома, а их дети нанимают им сиделок Алина живущая в Европе россиянка



Самые высокие пенсии в Европе

По данным Евростата от 2021 года, наибольшую пенсию в Европе Исландии. Пожилые люди в этой европейской стране получают около 2762 евро в месяц. В пересчете на рубли это примерно 265 тысяч. При этом средняя ежемесячная зарплата в Исландии составляет 6828 евро в месяц.

На втором месте по размеру пенсий — Люксембург. Ежемесячно живущие в этой стране пенсионеры получают в среднем 2575 евро (250 тысяч рублей), а средняя зарплата составляет 6658 евро.

Третья строчка — у Норвегии. Пожилые люди в этом скандинавском государстве могут рассчитывать на пенсию в размере 2438 евро в месяц (237 тысяч рублей), в то время как средняя зарплата в стране — 6208 рублей.

Далее в рейтинге следует Дания. Местные власти создают благоприятные условия жизни для пенсионеров и выплачивают каждому из них примерно по 2417 евро (235 тысяч рублей), при этом средний доход в месяц составляет 5247.

Замыкает пятерку лидеров по уровню пенсий Швейцария с показателем в 2138 евро (207 тысяч рублей), а средний доход здесь считается самым большим в Европе — 8903 евро в месяц на человека.

В топ-10 рейтинга также вошли Австрия (1962 евро — около 190,1 тысячи рублей), Нидерланды (1931 евро — 190 тысяч рублей), Ирландия (1906 евро — 187 тысяч рублей), Швеция (1838 евро — 178 тысяч рублей) и Бельгия (1737 евро — 170 тысяч рублей).

«Жалкие 300 евро выглядят насмешкой»

Вместе с тем в Европе есть страны, в которых, напротив, завидуют русским пенсионерам. Так, российский тревел-блогер Литвы. По его словам, пенсионеры — самое слабое место Литвы. Путешественник указал, что средняя литовская пенсия составляет 300 евро (около 30 тысяч рублей).

Кажется много, но когда видишь здешние ценники, пятикратно превышающие российские, понимаешь, что жалкие 300 евро выглядят насмешкой российский тревел-блогер



«Недавно созванивалась с одноклассником, тоже русский, только живет на родине, сравнивали пенсии, сравнивали цены, — продолжил соотечественник. — Получаю 370 евро, буханка хлеба стоит полтора, получается, могу позволить себе 245 буханок, Сашка в Ростове получает 18 800 рублей, батонов стоимостью 30 рублей может набрать 630 штук. Такая вот наглядная разница благосостояния наших стран».