Вонючий фрукт едва не погубил репутацию Таиланда

Власти Таиланда решили утилизировать три тонны незрелого дуриана, известного своим неприятным запахом, чтобы сохранить репутацию королевства на рынке, пишет The Thaiger. На завод по упаковке фруктов поступила партия, в которой уровень крахмала не превышал 31%, тогда как нормой является 32%. Эти дурианы предназначались для экспорта в Китай, но власти решили пометить их краской и уничтожить.

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Власти провинции Уттарадит распорядились уничтожить более трех тонн незрелых дурианов, предназначенных для экспорта в Китай. Этот шаг последовал за жалобами владельца упаковочного завода, который заподозрил, что некачественные дурианы смешиваются с качественными, что может нанести ущерб репутации страны, — сказано в материале.

Отмечается, что сборщики дуриана собрали фрукты на две недели раньше срока, поэтому они испортились при транспортировке. Владелец упаковочного завода потерял 300 тысяч бат (около 736 тысяч рублей).