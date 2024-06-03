Эксперты объяснили, стоит ли сейчас бронировать туры в Турцию

Турагенты заметили рост стоимости туров в некоторые популярные гостиницы Турции на заезды во второй половине лета.

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«Еще 22 мая недельный отдых в Dobedan Beach Resort 5* с вылетом из Москвы 23 августа можно было забронировать за 215 тыс. руб. на двоих. Сейчас такой же турпакет предлагается за 226 тыс. руб., удорожание на 5%. На 20 тыс. руб. за последние 5 дней увеличилась цена недельного тура в Rixos Premium Belek 5* на отправление из российской столицы 24 августа», – поделились наблюдениями с порталом TourDom.ru в одной из розничных туркомпаний.

Тенденцию подтверждают и в сети турагентств «А-Клуб».

«Стоимость туров в Турцию на июль-август начала расти. Сказывается активность иностранных рынков – европейского и других. В Rixos Sungate 5*, например, загрузка номеров уже близка к 100%, чего не было в прошлые сезоны», – говорит гендиректор компании Олег Виноградов.

Он полагает, что от турецких отельеров в ближайшей перспективе вряд ли стоит ждать спецпредложений. Скорее, вероятно дальнейшее постепенное повышение тарифов. Специалист считает, что оптимальное решение для туристов, планирующих летний отдых на турецких курортах, – не затягивать с бронированием. Момент благоприятен для покупок еще и потому, что в последнюю неделю рубль демонстрирует тренд к укреплению. При этом нужно учитывать: валютные курсы – существенный, но не решающий фактор, влияющий на цены туров. В большей степени они зависят от соотношения спроса и предложения.

Директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов осторожен в рекомендациях. Он отмечает, что далеко не все турецкие гостиницы сейчас поднимают цены на вторую половину летнего сезона. Есть и обратные примеры – некоторого снижения тарифов, поэтому говорить об устойчивом тренде на подорожание преждевременно.

«Мы стараемся воздерживаться от рекомендаций туристам по поводу момента покупки туров, так как на рынке много неопределенности. Кто-то бронирует в последний момент, кто-то заблаговременно, за несколько месяцев вперед. Вряд ли можно достоверно предугадать ценовую динамику».

Ранее мы писали, что руководитель одного из крупных турхолдингов Турции поделился тревожным прогнозом относительно перспектив туризма из России на турецкие курорты. Он не исключает, что страна может потерять свое место в топ-3 наиболее популярных у наших соотечественников зарубежных туристических направлений. Причина – слишком высокие цены на отели.