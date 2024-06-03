Туристический поток в Таджикистан в I квартале вырос на 27%

Число иностранных туристов, посетивших Таджикистан в I квартале 2024 года, выросло на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 265,1 тыс. человек. Об этом сообщили в Агентстве по статистике при президенте Таджикистана.

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Как следует из доклада агентства, который имеется в распоряжении ТАСС, всего с января по март 2024 года Таджикистан с различными целями посетили 326 тыс. иностранных граждан, включая 265,1 тыс. туристов. Из общего числа иностранцев больше всего приехало из Узбекистана - 222 тыс. человек. Россия оказалась на втором месте - 70,6 тыс. человек, на третьем месте Казахстан - 7,4 тыс. человек.

Из стран, которые не входят в состав Содружества Независимых Государств, в Таджикистан больше всего приезжали из Китая - 5,5 тыс. человек и Турции - 2,7 тыс. человек.

В феврале в Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана сообщали, что в прошлом году число российских туристов, посетивших республику, увеличилось на 92,8% по сравнению с 2022 годом и составило 262,4 тыс. человек. В целом турпоток в республику по итогам прошлого года вырос на 20% - до 1,2 млн человек. Глава комитета Камолиддин Муминзод сообщал, что в планах привлекать в страну еще больше туристов из России, в этом году власти рассчитывают, что количество вырастет еще на 100 тыс. человек.