Остров Бали: чего хотят туристы и о чем предупреждают туроператоры

Редакция подсчитала: возобновление прямых рейсов на Бали чиновники из России и Индонезии анонсировали в этом году уже минимум 7 раз. Мы решили провести серию опросов в телеграм-канале «Крыша ТурДома» и выяснить, насколько популярно это направление, какие ожидания с ним связаны и сколько туристы готовы потратить. Результаты мы предложили прокомментировать туроператорам: они прогнозируют рост спроса, но предупреждают о необходимости тщательно выбрать тур.

© unsplash

До пандемии рейсы из России в Индонезию летали на остров Бали. Он считается главным курортом страны, поэтому первый вопрос к подписчикам «Крыши ТурДома» звучал так: «Планируете ли вы посетить остров Бали в ближайший год?» Как оказалось, только 14% из более 2300 проголосовавших имеют такие планы. Однако если к ним добавить 34%, выбравших вариант «Возможно, если будет прямой перелет», то становится очевидно: после возобновления прямой перевозки остров Бали может ждать волна интереса со стороны россиян.

Некоторые туристы уже были на Бали и хотят вернуться вновь.

«Бали прекрасен. При случае еще раз заеду», – написала участница чата с ником Viajes Maravillos.

Однако велика доля тех, кто пока не очень представляет, ради чего стоит проделать такой долгий путь – в этом признались 20% участников опроса. Кроме того, нужно учитывать, что значительную часть пользователей «Крыши ТурДома» составляют пользователи из Москвы, откуда и планируются прямые рейсы. В регионах интерес к Бали, очевидно, будет ниже, ведь туристам придется потратиться на перелет до столицы.

Следующий вопрос мы задали с целью уточнить ожидания потенциальных туристов. Мы поинтересовались, какие варианты отдыха на Бали интересны, и предложили пользователям выбрать один или несколько вариантов ответа.

С одной стороны, результат предсказуем. Абсолютное большинство (55%) из более 1300 проголосовавших отдает предпочтение пляжному отдыху. С другой – такой результат показывает, что не все туристы понимают специфику острова – из-за ярко выраженных отливов далеко не везде можно купаться с комфортом. Впрочем, почти столько же пользователей (51%) выбрали вариант «Экскурсии и знакомство с местной культурой». Довольно велика доля тех, кто готов лететь просто ради возможности расслабиться в хорошем отеле (26%), сделать красивые фото и видео (21%), показать остров детям (18%), посетить спа (12%) и т. д. То есть в случае с Бали доступ к хорошему пляжу желателен, но не так уж важен.

«Просто хочу там побывать. Совместить со своими любимыми Филиппинами. Сделать минимум три остановки в разных местах. Релакснуть. Добавить еще одну страну в свой багаж знаний и ощущений. Там и пляжка, и снорк, и природа, и культурное наследие. В общем, мне это направление интересно», – объяснил наш читатель Николай.

«Какой вариант размещения предпочтете?» – третий вопрос серии вызвал интерес у 1700 подписчиков. Большинство из них проголосовали за «Крепкие 4*». Довольно высока доля тех, кто ориентируется на luxury-сегмент – 22%. При этом экономвариант с проживанием в 2–3* гостиницах интересен лишь 15% опрошенных. Всё это говорит о том, что потенциальные туристы понимают: нет смысла лететь далеко и при этом отказывать себе в комфортном размещении. При этом они трезво оценивают свои силы и ценят соотношение «цена – качество».

Пожалуй, такие же выводы можно сделать, оценив разброс ответов на заключительный вопрос серии: «Сколько денег вы готовы потратить для поездки на Бали?»

Большинство ориентируется на бюджет в пределах 200 тыс. руб. на одного человека, что сейчас характерно для всего выездного туризма. Туры стоимостью от 500 тыс. и от 1 млн на человека готовы себе позволить, соответственно, только 9 и 2% участников опроса.

Бали: о чем нужно знать туристам

Результаты серии опросов мы предложили прокомментировать экспертам туроператоров, которые уже работают с этим направлением или планируют заняться им. Все они говорят о хорошем спросе на Бали.

В ITM Group нам рассказали, что уже в прошлом году отправили туда втрое больше клиентов.

«Безусловно, если добавится прямая перевозка на остров, это еще больше изменит картину. Ведь за счет максимально лояльных условий для въезда, вполне умеренных цен на курортах и фактически круглогодичного сезона Бали на данный момент является одним из самых популярных пляжных направлений для российских туристов, а прямой рейс сможет оттянуть определенный процент туристов не только с других направлений, но и у других авиакомпаний. Разумеется, важным фактором так или иначе будет оставаться цена перелета», – добавили в компании.

Вместе с тем туроператоры предупреждают о специфике острова. В PAC Group сообщили, что интерес к Бали будет увеличиваться и в дальнейшем. Однако, чтобы не было разочарований, посоветовали туристам тщательно выбирать тур – искать того, «кто правильно расскажет о сезонности, бухтах и маршрутах на острове, и тогда Бали будет райским местом».

В компании LOTi подтверждают: Бали нельзя назвать сугубо пляжным направлением, поэтому, для того чтобы отдых оказался удачным, нужно выбрать правильный район и лучше не экономить на отеле. Как правило, самые хорошие места на острове заняты как раз отелями 5* и 5* люкс.

«Это то, что планируется и у нас», – сообщили в LOTi.

Кроме того, туристам рекомендуют заложить время на осмотр достопримечательностей, поэтому туры на Бали не могут быть слишком короткими – надо планировать дней 10, «чтобы и на пляже полежать, и интересные места посмотреть».

Напомним: рейсы на Бали планирует выполнять «Аэрофлот». Дата полетов пока не названа, но наш источник подтверждает: полеты близки к запуску. Известно, что нацперевозчик собирается задействовать А350, то есть наиболее новые и комфортные дальнемагистральные лайнеры, имеющиеся в его распоряжении. В авиакомпании Nordwind нам сказали, что летать на Бали пока не будут. Другие перевозчики из РФ о своих планах не сообщают.