Юристы заявили, что турагенты не в ответе за ошибки в оформлении загранпаспорта

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» активно обсуждают ситуацию с невыпуском за границу ребенка, вписанного в загранпаспорт матери, из-за отсутствия в нем печати. Редакция TourDom.ru выяснила, какие требования действуют к оформлению загранпаспорта родителя и к кому туристы могут обратиться с претензией.

В этом конкретном случае ошибку допустил орган, выдавший загранпаспорт, уверен юрист Игорь Косицын:

«Согласно регламенту МВД по оформлению и выдаче загранпаспортов, на свободной части страницы (содержащей информацию о детях), делается прочерк в виде буквы Z. Данная запись скрепляется печатью "Для паспортно-визовых документов" и заверяется подписью сотрудника, ее оформившего».

Туристы, не вылетевшие в Турцию из Пулково, ошибочно адресовали требование о возврате стоимости тура турагенту.

«Несмотря на то что он получает личные данные клиентов для бронирования и иногда даже оригиналы паспортов, он не обязан их проверять на действительность в плане оформления», – пояснил юрист.

Претензию в данном случае можно предъявить подразделению МВД, выдавшему документ.

Решение по аналогичному делу было принято в мае 2018-го Верхнесалдинским районным судом Свердловской области, привел пример Игорь Косицын. В паспорте матери, на с. 34, где находятся фотографии ее несовершеннолетних детей, а также на с. 35, содержащей данные о детях, отсутствовала печать УФМС. В результате женщина и дети не смогли пройти пограничный контроль и тур не состоялся. Суд решил, что «паспорт оформлен ненадлежащим образом» и взыскал с МВД убытки на общую сумму 131 тыс. руб.

Юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская рекомендует турагенту для начала подать запрос на минимизацию туроператору, получить его ответ и передать клиентам:

«Итоговая невозвратная сумма и будет являться убытками туристов».

В непонятных ситуациях, когда неясно, кто виноват в непропуске туриста за границу в связи с оформлением загранпаспорта, Мария Чапиковская советует направить запрос в ФСБ с требованием указать основание отказа в пересечении границы, а также в МВД – с просьбой разъяснить порядок оформления страниц паспорта.