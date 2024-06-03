Турция рискует покинуть топ-3 популярных у российских туристов стран

Руководитель крупного турецкого туристического холдинга Орхан Санджар поделился тревожными прогнозами перспектив туризма в его страну из России.

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«Продажи туров в Турцию остановились. Мы не выдерживаем конкуренции с другими странами – Египтом, ОАЭ, Таиландом, Вьетнамом, которые “атакуют” выгодными ценовыми предложениями и в летний сезон. Мы рискуем потерять место в топ-3 популярных у россиян заграничных направлений для отдыха», – пишет он в своей авторской колонке в интернет-издании turizmguncel.com.

Специалист обращает внимание на успешные ранние бронирования, благодаря которым отельерам удалось реализовать довольно значительную долю номеров на летний сезон. Однако сейчас, по его оценке, наблюдается стагнация продаж.

«Я и ранее обращал внимание на то, что цены в гостиницах на июль-август слишком высоки, и это может стать проблемой», – отмечает он.

При этом эксперт называет препятствием для снижения тарифов высокую инфляцию в Турции. Отельеры заключают контракты с иностранными, в том числе российскими, туроператорами в евро, курс которого к турецкой лире в последние месяцы стабилизировался. А внутренние цены и, соответственно, издержки гостиниц стремительно растут.

Руководитель одного из крупных российских туроператоров назвал статью турецкого коллеги «чрезмерно эмоциональной». По его словам, трудно спорить с тем, что продажи туров в Турцию в последнее время несколько замедлились, однако ни о какой их «остановке» речи пока не идет. Туристы действительно болезненно реагируют на не самые дружественные цены на турецких курортах. Некоторые присматриваются к альтернативным, более дешевым вариантам в других популярных странах пляжного отдыха. Например, в Египте и ОАЭ. При появлении спецпредложений рассматривают и дальние направления, такие как Таиланд. Все это отчасти тормозит продажи туров в Турцию, и если турецкие отельеры не найдут способов предложить более выгодные тарифы, они могут уступить часть клиентуры конкурирующим направлениям.

Ранее мы писали, что некоторые популярные гостиницы 5* на курорте Белек снизили цены на ближайшие даты, но пока появление SPO нельзя назвать устойчивой тенденцией.