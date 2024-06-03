Туристов предупредили о риске самостоятельной проверки загранпаспортов

После инцидентов на паспортном контроле, когда туристов не выпускали за границу из-за ошибок в машиночитаемой записи (МЧЗ) загранпаспорта, туристы начали самостоятельно сканировать код с помощью мобильных приложений. Об этом редакции TourDom.ru рассказала подписчица.

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«25 июня мы улетаем в Турцию. Специально скачала программку MRZ Scanner для Андроида. Отсканировала два биометрических паспорта – свой и 13-летней дочери», – сообщила туристка.

По ее словам, на скане отображалась страница с фотографией владельца паспорта и информацией о нем. В частности, указывались фамилия, имя, страна, дата рождения, пол и срок действия документа. При этом графа «место рождения» отсутствовала.

А вот 5-летний паспорт внука женщины, который в семье оформили в 2023 году, не прочитался с помощью приложения.

«Возможно, потому, что в этом документе как раз нестандартный шрифт», – предположила туристка.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» выдвинули другую версию. Они предположили, что приложение успешно сканирует МЧЗ только в биометрических паспортах, а документы старого образца не воспринимает. А между тем именно в 5-летних паспортах чаще всего и встречаются «косяки» в машиночитаемой строке.

Впрочем, обсуждая ситуацию с возможными ошибками, туристы отмечают, что для проверки МЧЗ необязательно устанавливать мобильное приложение. Фамилию, имя, дату рождения, пол, срок действия в машиночитаемой зоне можно легко проверить визуально. Шрифт, как ранее писал TourDom.ru, проверяется по написанию цифр 1 и 7.

К тому же при использовании приложения всегда есть риск, что паспортные данные могут попасть в руки мошенников, добавляют участники обсуждения.

Кстати, указанная программа в Андроиде платная, ее стоимость 499 руб. Сегодня, как уточнила подписчица, она внезапно перестала работать. В Айфоне аналогичное приложение пока еще действует, причем его можно скачать бесплатно.