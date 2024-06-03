Россияне лишились отпуска в курортной стране по вине иностранной авиакомпании

Российские туристы лишились отпуска в Омане по вине авиакомпании Oman Air. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Рейс иностранного перевозчика из Москвы в столицу курортной страны, который должен был состояться 2 июня, сначала задерживался на два часа — с 23:20 до 1:20.

Спустя некоторое время полет и вовсе отменили.

«У многих стыковочные рейсы и дорогие отели или же бизнес (работа)», — рассказал один из пассажиров.

Отмечается, что представители авиакомпании до сих пор не объяснили, с чем связана такая ситуация.

Ранее гигантские очереди в екатеринбургском аэропорту Кольцово попали на видео. В авиагавани застряли сотни пассажиров.