Венеция запретила большие группы туристов

Очередные ограничения для туристов заработали в Венеции. Теперь там запретили громкоговорители, а туристические группы должны быть не больше 25 человек.

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Такие меры приняли, чтобы ограничить влияние туризма на итальянский город, пишет ВВС. В начале 2024 года Венеция уже ввела плату за въезд в город — 5 евро.

Население Венеции составляет около 250 000 человек, а в 2019 году ее посетило более 13 миллионов человек. С тех пор посетителей стало меньше, но ожидается, что в ближайшие годы туристов станет еще больше, чем до пандемии.