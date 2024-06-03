«Победа» запустила рейсы из Ставрополя в Турцию

Авиакомпания "Победа" начала выполнение регулярных рейсов из Ставрополя в Анталью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта города Ставрополя.

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"Первый рейс состоялся 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам", - сказал собеседник.

Первый рейс в Анталью из Ставрополя выполнен с полной загрузкой. Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет рейсы из Ставрополя в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

31 марта 2024 года аэропорт начал сезон весенне-летней аэронавигации. В администрации аэропорта отмечали, что частота рейсов в Турцию из Ставрополя в новом сезоне увеличится. Регулярные рейсы в Анталью стали новым направлением.