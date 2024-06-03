Шри-Ланка продлила программу выдачи бесплатных виз россиянам

Власти Шри-Ланки продлили программу по выдаче бесплатных виз для граждан России. Об этом стало известно в понедельник, 3 июня.

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— Виза для граждан России, прибывающих на Шри-Ланку с туристическими целями, остается бесплатной,— заявили в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии схема освобождения от сборов за электронную визу действительна «до дальнейшего уведомления только для туризма», передает РИА Новости.

1 июня АТОР предупредила россиян о возможности столкнуться с проблемами при пересечении государственной границы из-за выявления неточностей в загранпаспортах. Отмечается, что у россиян начали чаще отбирать паспорта на границе. Проблемы могут возникнуть из-за буквы «ё» в документах, места рождения, которое было указано на советский манер и так далее.

Кроме того, в России создадут единую цифровую платформу в сфере туризма. Она будет содержать данные о гостиницах, кафе, гидах и транспорте. Кроме того, на национальный проект по туризму должно направляться не менее половины доходов от повышения пошлин на импортное вино, указано в распоряжении президента РФ Владимира Путина.