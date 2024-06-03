Турэксперт раскрыл ряд бюджетных туристических направлений

Турэксперт Мальцев раскрыл ряд бюджетных туристических направлений: от заграницы до российских морских пляжей
Начались летние каникулы и отпуска. Россияне бронируют путевки на море. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», когда следует бронировать туры на морские побережья и где можно бюджетно провести свой отпуск:
«Сейчас самое время бронировать туры на море. Раннее бронирование прошло довольно скомканно. Проблема раннего бронирования последних лет заключается в том, что далеко не каждый турист отваживается приобретать путевки на море за несколько месяцев, а то и за полгода. Этому способствует нынешняя нестабильность в мире: скачок курса валют, политическая и эпидемиологическая обстановка. В течение лета стоит смотреть туры в режиме реального времени. Проблемы с авиаперевозками могут возникнуть в августе, когда заканчиваются летние каникулы. Это касается всех направлений. В течение всего лета у россиян будет высокий спрос на отечественные направления, за исключением Краснодарского края и Калининградской области, где присутствует дефицит номерного фонда. Туроператоры предлагают интересные туристические маршруты и продукты именно по Дагестану, отдыху на Каспийском море. Дополнительные рейсы по этому направлению начнут летать из Екатеринбурга с 6 июня. Что касается зарубежных перевозок, то это Турция и Египет, преимущественно. Что касается Турции, там довольно хорошо сбалансированный спрос, предложения и объемы перевозки. Но я могу предположить, что будет какой-то определенный спад спроса на первую половину или середину июля, что позволит потребителям более экономично слетать. Однако рассчитывать на существенное снижение цен не приходится. В этом году в целом уровень стоимости по Турции не столь завышен, как это было в прошлом году. Цены достаточно разумные. Ряд известных турецких отелей уже стоят на стопе до конца лета. Туристам придется выбирать среди отелей, которые остались. По моим наблюдениям, в середине или начале июля начнется спад спроса в Таиланд и ОАЭ. Ближе к августу снова будет подъем. В этот период могут быть какие-то спецпредложения, но я не думаю, что будут какие-то массовые скидки на эти направления».