Турэксперт раскрыл ряд бюджетных туристических направлений

Начались летние каникулы и отпуска. Россияне бронируют путевки на море. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», когда следует бронировать туры на морские побережья и где можно бюджетно провести свой отпуск:

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