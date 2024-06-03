Тунис-2024: туры выгодней самостоятельного перелета

Нынешним летом добраться до средиземноморских пляжей Туниса дорого и сложно. Однако приобретение турпакета может быть выгоднее самостоятельного перелета. Редакция обобщила информацию о правилах въезда, уточнила стоимость авиабилетов и условия вывоза неистраченных денег из страны.

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Тунис открыт для туристов

Для въезда в Тунис виза россиянам не нужна на пребывание до 90 дней. На погранконтроле туристу достаточно предъявить загранпаспорт со сроком действия от 3 месяцев после предполагаемой даты окончания поездки.

Авиабилеты на возвращение, бронирование отеля или туристический ваучер, как правило, пограничников не интересуют. Страховой полис не обязателен, но желателен на все время отдыха.

Правила въезда в Тунис допускают запись детей в паспорт родителей до 14 лет. Туроператоры, предлагая в Тунис туры, рекомендуют следить, чтобы было вклеено фото ребенка с печатью, и захватить с собой свидетельство о рождении. Туристов также предупреждают о необходимости заплатить туристический сбор при заселении в отель каждому гостю старше 12 лет. В 2024 году тариф увеличили до 8 тунисских динаров в отелях 3* и до 12 динаров в «четверках» и «пятерках» за каждые сутки при размещении до 10 ночей, после – не платят.

По прилете надо обязательно задекларировать все наличные деньги, превышающие в эквиваленте 20 тыс. тунисских динаров (1 динар – 28,7 руб.). Посольство РФ в Тунисе напомнило, что вывезти из страны разрешат при отсутствии декларации только до 5 тыс. динаров и в любом случае – не более суммы, составляющей по курсу до 30 тыс. Все «излишки» могут конфисковать. Взять же с собой местную валюту запрещено даже в виде сувенира в несколько банкнот или монет.

Отдых в Тунисе дешевле по туру

В Тунис из России можно добраться на стыковочных рейсах. Редкие прямые рейсы выполняет авиакомпания Nouvelair Tunisie, но билетов на них в свободной продаже обычно не найти – все выкупают под турпакеты.

Из Санкт-Петербурга в Монастир и обратно тунисский перевозчик летит примерно 4,5 часа. При мониторинге у одного из продавцов нашли бронь с отправлением 11 июля и обратно – 21-го за 100 тыс. руб. с багажом. Другие маршруты из Пулково на билетных сервисах в 1,5–2 раза дороже и с длительными стыковками, где зачастую нужна виза.

На линии Москва – Монастир заявленные Nouvelair с 17 июня прямые рейсы на агрегаторах пока не появились. В основном также представлены маршруты с 2–3 пересадками. При стоимости одного кресла от 150–160 тыс. руб. на дорогу отводится сутки и более. Как вариант – купить отдельные билеты, например, до Стамбула, а оттуда улететь в Монастир.

В столицу страны добраться немного проще. Из московского Внуково в аэропорт Тунис-Карфаген летает Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле. В частности, с отправлением 6 июля и назад через 2 недели билеты предлагали от 103 тыс. руб. с багажом. Заявленное время в пути 9,5 часа. На эти же даты в продаже были билеты от 83,3 тыс. руб. с ручной кладью в оба конца с пересадками в Турции и обратно в Алжире и сменой авиакомпаний.

Относительно дешевые авиабилеты в Тунис можно получить в составе турпакета. В начале июля туры из Санкт-Петербурга на курорты в Сусс, Хаммамет, Монастир – от 136 тыс. руб. на 9 ночей на двоих с полупансионом и от 156 тыс. руб. за «все включено» на рейсах авиакомпании Nouvelair. Среди доплат – топливный сбор по 90 долларов с туриста.

Из Москвы стоимость туров в Тунис также на июль – от 269 тыс. руб. на двоих за 9 ночей с питанием «все включено» и перелетами с использованием GDS-билетов.

Платим динарами

В Тунисе карты UnionPay бесполезны – для безналичных платежей и снятия наличных в банкоматах россиянам надо запастись пластиком Visa или MasterCard от зарубежных банков. Как правило, АТМ находятся поблизости от банковских учреждений.

При поездке с наличными предпочтительнее взять с собой евро или доллары. Платежи в стране принимают тунисскими динарами – валюту меняют в обменных пунктах и банках. В официальных заведениях выдают квитанцию, она потребуется для обратной конвертации неизрасходованных местных денег. В частности, эту операцию делают в аэропорту. Туристы поделились в чате, что в отелях также нередко шли навстречу своим гостям, продавая и покупая те же евро.

Среди советов – не менять сразу большую сумму, не забывать, что улететь домой с динарами не позволят, и быть внимательными с частные менялами – некоторые могут злоупотребить доверием и подсунуть туристу не те дензнаки.

Ранее «ТурДом» писал, что начало прямых перелетов из Москвы в Монастир авиакомпания Nouvelair Tunisie в очередной раз отложила – теперь уже на 17 июня с частотой раз в 10 дней. Поэтому туроператор «Гранд Экспресс» был вынужден корректировать свою полетную программу и предложил туристам несколько вариантов замены уже выбранных туров с этим авиаперевозчиком.