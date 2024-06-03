На Самуи туристы забеспокоились из-за череды землетрясений

На Самуи на прошедшей неделе произошло три небольших землетрясения, что вызвало панические настроения на острове и в близлежащих районах. Туристов и местных жителей вчера успокаивал вице-премьер и одновременно министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Таиланда. Он заверил, что на Самуи безопасно и нет никаких предпосылок к сильным землетрясениям, сообщило издание Thansettakij.

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Власти отчитались, что один подземный толчок случился в четверг, еще два – в субботу. Землетрясения оценены как очень слабые, 2–3 балла по шкале Меркалли, их вызвало движение гранитных плит.

Природное явление отметили россияне, находившиеся на пляжах Бопхут и Банграк на севере и Чавенг на восточном побережье.

«Сегодня я проснулась от того, что дом тряхнуло, и это точно не грузовик проехал», – поделились в паблике.

У кого-то тряслись стекла, а другие не заметили ничего особенного.

Специалисты из Минприроды для предупреждения населения о подземной активности запланировали 4–5 июня установить на Самуи сейсмический детектор.

Ранее «ТурДом» писал о реакции туристов из России на землетрясение на Филиппинах – сильные толчки ощущались на ряде островов, где они отдыхали.