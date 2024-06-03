Эксперт назвала самые опасные для туристов страны в мире

Сирия, Ливия и Афганистан остаются одними из самых опасных для туристов стран в мире, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, путешественникам, собирающимся посетить Венесуэлу, также стоит подготовиться к тому, что в стране достаточно высокий уровень преступности.

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Сирию, Ливию и Афганистан можно отнести к небезопасным для путешествия странам, однако среди россиян эти направления не пользуются популярностью, и туда мало кто ездит. Также, если вы едете в Венесуэлу, то нужно быть готовым к тому, что там достаточно высокий уровень преступности. Поэтому нужно вести себя аккуратнее и осторожнее, когда вы покидаете территорию отеля, — рассказала Ансталь.

Турэксперт отметила, что к списку небезопасных направлений можно добавить остров Тринидад и Мексику. По ее словам, есть некоторые районы Мексики, куда «не стоит заезжать ни под каким предлогом», так как там властвуют картели.

Даже в туристических зонах Мексики лучше не держать большие суммы денег и дорогую технику на виду. К небезопасным направлениям еще можно отнести Сомали. Есть смельчаки, которые стремятся посетить африканскую страну, но неопытным путешественникам я бы не советовала туда ехать, как и в Центральную Африку, — сказала Ансталь.

Она добавила, что для комфортного и безопасного отдыха всегда стоит изучать внутриполитическую ситуацию, а также правила и традиции того государства, куда турист собирается поехать, особенно если это новое для него направление.

Ранее Ансталь рассказала, что бюджетной альтернативой переполненной и «дорогущей» Турции можно назвать Египет. Турэксперт уточнила, что также можно рассмотреть Венесуэлу, но важно помнить, что данное направление не подходит для отдыха с детьми из-за длительного перелета.