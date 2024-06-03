Россияне жалуются на проблемы с оплатой покупок в Турции: подробности

Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике. Подробности об этом сообщает источник в одном из частных банков в Анкаре.

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«В ряде случаев не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются», – отметил источник.

Отмечается, что туристическая отрасль Турции столкнулась с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, передает РИА «Новости».

Ранее побывавшая в Турции россиянка рассказала про изысканные блюда, которые, по ее мнению, не всем придутся по душе. Девушка перечислила самые, на ее взгляд, отвратительные. По ее словам, в Турции есть несколько видов колбасы, в том числе «салам», которая не содержит свинину и просто отвратительна на вкус.