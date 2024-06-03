На 78% больше рейсов в Китай станет доступно приморцам летом

К середине июля число рейсов в Китайскую народную республику, выполняемых из Международного аэропорта Владивосток, планируют увеличить с 23 до 41 рейса в неделю, информирует ИА DEITA.RU со ссылкой на Агентство международного сотрудничества Приморского края.

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В расписании аэропорта «Кневичи» на конец мая имелись девять рейсов в Харбин авиакомпаний Россия, Аврора и Chengdu Airlines; восемь рейсов в Пекин от Авроры, S7 и Уральских авиалиний; а также по два рейса в Далянь (Hainan Airlines), Шанхай (S7) и Яньцзи (China Southern Airlines).

С начала июня добавлены шанхайские рейсы «России» трижды в неделю (вылет из Владивостока по вторникам, пятницам и воскресеньям, прибытие из Шанхая – по понедельникам, четвергам и субботам). Выполняются на «Суперджетах».

«Аврора» добавляет по два рейса в Пекин и в Харбин. В Харбин также начинает полёты компания China Southern Airlines, рейсы включены с полётную программу со 2-го июля, вылеты из Владивостока будут осуществляться по вторникам и субботам на лайнерах Airbus 320 neo, в те же сутки, что и прибытие из Харбина.

Со 2-го июля появляется в расписании и дополнительный рейс в Далянь от Hainan Airlines.

Появятся и новые перевозчики: авиакомпания Qingdao Airlines предлагает рейсы в Шэньян четырежды в неделю (по 2 рейса с 11 июля и с 13 июля) и в Циндао дважды в неделю (с 14 июля).

Наконец, жители и гости Приморья смогут открыть для себя Внутреннюю Монголию: с 3 июля трижды в неделю перевозчик Tianjin Airlines планирует полёты из Владивостока в Хайлар (городской округ Хулун-Буир).

В Таиланд по-прежнему доступно четыре рейса в неделю – по два в Бангкок и на Пхукет, дважды в неделю можно улететь в Ташкент.

В расписании аэропорта «Кневичи» указан рейс в Пхеньян – по два вылета еженедельно по понедельникам и пятницам. Но о полётах в Северную Корею краевое Агентство не пишет. Возможно, потому, что в КНДР можно попасть только организованными группами. Ко Дню защиты детей предлагался тур, включавший посещение аквапарка, зоопарка, парка аттракционов, но группу, судя по всему, набрать не удалось. Поездка была запланирована на период с 31 мая по 3 июня, за десять дней до вылета группа не набиралась, один из операторов отменил тур.

Международное морское сообщение представлено паромом в южнокорейский порт Донхэ. Эту линию обещали продлить до Японии – в порт Сакаиминато. Реализация этой инициативы откладывается, но не отменяется, первый регулярный рейс, соединяющий три страны, ожидается 1 августа. А вот перспективы маршрута Владивосток – Сокчо пока туманны. Из-за нерентабельности линию закрыли, но южнокорейская судоходная компания планирует восстанавливать её за счёт кредитных средств.