Ребенка не выпустили за границу из-за отсутствия красной печати в паспорте матери

Маленького ребенка, вписанного в паспорт матери, не выпустили за границу. Причина – у матери в загранпаспорте не стоит красная печать с подписью, как в свидетельстве о рождении. Об инциденте редакции TourDom.ru сообщил турагент.

© Tourdom.ru

Семья – мама, папа, ребенок и бабушка – должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью рейсом Turkish Airlines TK 3977 ночью с 1 на 2 июня. Сын 2023 года рождения своего загранпаспорта не имел, был вписан в паспорт матери. При этом в свидетельстве о рождении, по словам турагента, как и положено, стоит красная печать, подтверждающая гражданство РФ.

Однако пограничник не выпустил маленького туриста за пределы России.

«В Погранслужбе сказали: у вас в загранпаспорте, там, где вписан ребенок, тоже должна быть красная печать с подписью, как в свидетельстве о рождении, – говорит турагент. – Одна печать стоит на фотографии мальчика, другая должна быть там, где указана дата его рождения».

В уведомлении, которое выдали родителям (есть в распоряжении редакции), указано, что ребенку туристов отказано в пропуске через границу на основании ст. 6 № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Конкретная причина ограничения при этом не приводится.

В результате запрета на отдых в Турцию не поехала вся семья – бабушка, папа и мама. Клиент потребовал у турагентства полный возврат стоимости неиспользованного тура.

Обсуждая ситуацию, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» цитируют Указ Президента № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации». В нем говорится, что гражданство россиянина подтверждает один из перечисленных документов. В списке – свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, а также загранпаспорт родителя, куда внесены сведения о ребенке, с подписью и печатью.

Таким образом, можно сделать вывод, что если туристы показали в Погранслужбе свидетельство с отметкой о гражданстве, этого должно быть достаточно для его подтверждения. Поэтому инцидент вызвал у представителей розницы недоумение.

В то же время турагенты отметили, что советуют своим клиентам оформлять на ребенка, даже на маленького, отдельный загранпаспорт, это поможет избежать многих недоразумений.