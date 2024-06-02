Для туристов в Тунисе вводят новый вид налогов

Он составит от 115 до 460 рублей за одну ночь.

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Тунис вводит новые туристические налоги для своих гостей. Планируется ввести их для всех, сумма будет зависеть от выбранного типа жилья – от 4 до 12 тунисских долларов за ночь на человека. Отдых в Тунисе станет дороже, трехзвездочный отель может стать недоступным для некоторых категорий. Нововведение будет применяться к путешественникам старше 12 лет, прибавка к стоимости отдыха может составить не менее 14 тысяч рублей на две недели только на оплату налога. Оплачивать его нужно будет при регистрации в отеле самостоятельно, скорее всего, в местной валюте. Нововведение начнет действовать с 1 ноября 2024 года, уже после текущего сезона.

Ранее мы сообщали, что самые высокие налоги на доходы в мире платят жители африканской страны Кот-д'Ивуара, за ними следуют австрийцы, финны, шведв и японцы. Россия же в случае принятия предлагаемой Министерством финансов новой шкалы прогрессии станет 104-ой по налоговому «потолку», следует данных национальных налоговых служб и компании PwC.