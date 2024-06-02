Для туристов в Тунисе вводят новый вид налогов
Он составит от 115 до 460 рублей за одну ночь.
Тунис вводит новые туристические налоги для своих гостей. Планируется ввести их для всех, сумма будет зависеть от выбранного типа жилья – от 4 до 12 тунисских долларов за ночь на человека. Отдых в Тунисе станет дороже, трехзвездочный отель может стать недоступным для некоторых категорий. Нововведение будет применяться к путешественникам старше 12 лет, прибавка к стоимости отдыха может составить не менее 14 тысяч рублей на две недели только на оплату налога. Оплачивать его нужно будет при регистрации в отеле самостоятельно, скорее всего, в местной валюте. Нововведение начнет действовать с 1 ноября 2024 года, уже после текущего сезона.
Ранее мы сообщали, что самые высокие налоги на доходы в мире платят жители африканской страны Кот-д'Ивуара, за ними следуют австрийцы, финны, шведв и японцы. Россия же в случае принятия предлагаемой Министерством финансов новой шкалы прогрессии станет 104-ой по налоговому «потолку», следует данных национальных налоговых служб и компании PwC.