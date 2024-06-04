Турист повредил пережившее извержение Везувия древнеримское здание

Голландский турист повредил древнеримское здание, пережившее извержение вулкана Везувия в 79 году нашей эры. Об этом сообщает Италии.

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Уточняется, что инцидент произошел в древнеримском городе Геркулануме недалеко от Неаполя. 27-летний турист нарисовал граффити на белом участке стены с помощью несмываемого маркера. Он попался полиции, однако его имя не разглашается. Теперь ему грозит судебное разбирательство из-за порчи здания, несущего художественную и архитектурную ценность.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. Итальянцы назвали поведение мужчины подлым.