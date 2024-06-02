Страны ОИС намерены развивать три вида туризма

Главы туристических ведомств стран - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) на XII сессии Исламской конференции министров туризма в узбекской Хиве, являющейся туристическим городом исламского мира в 2024 году, приняли несколько резолюций, направленных на дальнейшее развитие паломнического, медицинского и экологического туризма. Об этом заявил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов.

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"В ходе сессии ее участники приняли ряд практических решений по дальнейшему всемерному развитию паломнического, медицинского и экологического туризма, а также по стандартизации туристических услуг и подготовке кадров для туристической отрасли", - сказал Абдухакимов на пресс-конференции по итогам мероприятия.

Он также сообщил, что участники сессии выбрали Дакар (Сенегал), Каир (Египет) и Лахор (Пакистан) туристическими городами исламского мира соответственно на 2025, 2026 и 2027 годы.

По данным министра, в сессии приняли участие главы туристических ведомств Сенегала, Самоли, Таджикистана, Туркмении, Уганды, Азербайджана, Бангладеш, Египта, Ливии, Омана, ОАЭ и других стран ОИС, а также представители некоторых международных организаций.

Город Хива в Хорезмской области Узбекистана является одним из известных туристических центров мира, славящийся своими уникальными историческими памятниками. Многие эксперты сравнивают Хиву с древними Афинами, Римом и Каиром. Самый известный историко-архитектурный памятник Хивы - древний комплекс "Ичан кала" в 1990 году включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых сооружений на Шелковом пути.