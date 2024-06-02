Туристы на Шри-Ланке в июне получили бесплатную визу по прилете

Прилетевшие в июне на Шри-Ланку туристы отчитались в соцсетях, что получили бесплатную визу по прилете, несмотря на то что льготный период официально действовал лишь до 31 мая. На онлайн-портале eVisa пояснительной информации пока нет, кроме того, что все туристы должны заполнить заявку на электронную визу до прибытия в страну.

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На Шри-Ланке недавно затеяли обновление визовых правил, что привело к удорожанию оформления въездных документов и сложностям при переходе на новую онлайн-платформу, отметило сегодня издание The Sunday Times.

Туристы уже испытали на себе сопутствующую нововведению неразбериху. Прибывший в аэропорт Бандаранайке иностранец заранее оплатил многократную визу, однако его не внесли в электронную базу. Пришлось отдать еще 50 долларов в киоске миграционной службы за однократный въезд, хотя он имел при себе распечатанную копию полученного по почте документа.

В Управление по развитию туризма Шри-Ланки также поступили жалобы на то, что туристам рекомендовали перенести визит. «Что просто смешно: одна рука не знает, что делает другая», – отметил глава ведомства. По словам чиновника, вопрос о продлении бесплатного въезда для россиян на Шри-Ланку, как и льгот для граждан других стран, уже внесен в правительство.

Ранее «ТурДом» писал, что власти Шри-Ланки снова ввели однократные 30-дневные визы из-за жалоб туристов на резкое повышение стоимости въездных документов, а для россиян сделали бесплатным въезд до 31 мая.