На Бали турист разгромил кафе за запрет покурить в помещении

На Бали иностранный турист в припадке гнева разгромил кафе после замечания, что в помещении нельзя курить: под горячую руку попал не только инвентарь, но и люди. Хулигана вычислили по камерам и через несколько часов задержали, сообщило вчера издание Sindonews.

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Сначала все было буднично – в пустом C Cafe в районе Джимбаран-Бадунг, что в Южной Куте, около 2 часов дня появился ничем не примечательный человек. Он заказал эспрессо и булочку, а после этого попросил у сотрудника зажигалку.

Увидев, что турист немедленно закурил, его попросили выйти, объяснив, что это не принято, а на улице есть специально отведенное место. В ответ мужчина сначала начал ругаться, а затем пришел в ярость и стал бить посуду и нападать на сотрудников: в итоге буйства были разбиты кофемашина и кассовый аппарат. Неадекватного клиента попытался утихомирить другой посетитель, за что также поплатился: на пол полетел его ноутбук. На шум и крики прибежали из соседних заведений, и тогда драчун быстренько ретировался.

Кадры с видеонаблюдения попали в соцсети и местные СМИ. Ролик быстро стал вирусным и вызвал немало гневных откликов. Люди писали, что туристы – вандалы и не уважают балийцев.

Как выяснилось, буянил 37-летний гражданин Бразилии. Полиция предъявила ему обвинения в хулиганстве и порче имущества. В публикации не сказано, какое наказание грозит за это по законам Индонезии. По оценке менеджера, убытки кафе составили до сотни миллионов индонезийских рупий (около 550 тыс. руб.). После инцидента оно было закрыто на ремонт.

Ранее «ТурДом» писал, что на Бали две туристки в купальниках устроили шоу на заправке для мотобайков в Чангу: снимая ролик для соцсетей, они принимали бензиновый душ. Из-за русской речи на кадрах балийцы в паблике обвинили в хулиганстве россиян.