Загранпаспортный переполох. Кто попал в группу риска?

Запреты на выезд из России из-за ошибок и несоответствий в загранпаспортах приобрели чуть ли не лавинообразный характер. Сначала людей разворачивали на границе из-за орфографических ошибок в документах: где-то перепутали пол, где-то поставили не ту букву, а еще сотрудники ФСБ придираются к букве «ё» и советским названиям населенных пунктов.

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Также проблемы ждут всех, кто родился до 1991 года. Как известно, тогда происходило массовое переименование городов. К примеру, Свердловск стал Екатеринбургом, Куйбышев – Самарой, Ленинград – Санкт-Петербургом. Также у пограничников возникают вопросы, если место рождения в заграничном паспорте указано менее детально, чем во внутреннем. Порой ситуация доходит до абсурда.

Так, из-за опечатки в загранпаспорте россиянина Магсуда Алиева не выпустили в Стамбул, а сам паспорт изъяли. Оказалось, что место рождения мужчины было написано с ошибкой: «Ямало-НеМецкий АО» вместо «Ямало-Ненецкий АО».

Также был изъят и аннулирован загранпаспорт у россиянки Алены Толкачевой. Женщина не смогла улететь со своей семьей на отдых, потому что в ее паспорте «не правильно» было написано имя: «Alena» вместо «правильного», по версии сотрудника погранслужбы, «Alyona». Помимо этого пограничники обратили внимание и на «ошибку» в ее фамилии.

У другого россиянина загранпаспорт аннулировали из-за ошибки в имени: вместо «Георгий» там было написано «Георгии».

Также известен случай, когда пограничники Калининградской области изъяли загранпаспорт гражданина, который возвращался в Россию из Польши. Документ «забраковали» из-за опечатки в графе «место рождения»: вместо «Петропавловск-Камчатский» там было указано «Петропавловск-Каматский».

Так на что сейчас необходимо в первую очередь обратить внимание в своих документах тем, кто готовится к выезду за границу?

С таким вопросом мы обратились к вице-президенту Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артуру Мурадяну.

"Новые правила ударят по фамилиям и именам с буквами ё и й, а также по молодоженам. Если до этого российские пограничники допускали определенные вольности в оформлении документов, сегодня контроль за документами усилился. Если в российском паспорте написано "Артем", значит, надо без буквы ё писать и в заграничном паспорте."

База видит ошибку, так как произошло объединение баз внутренних документов и заграничных. Система просто не выпустит человека. Проблемы могут возникнуть и у девушек, которые не поменяли после свадьбы фамилию в паспортах.

«СП»: Но ведь многие несоответствия – это промахи МВД. Может, претензии стоит предъявлять этому ведомству?

"Обвинять МВД, которое выдает загранпаспорта, практически бесполезно. При обнаружении проблем необходимо обратиться за заменой паспорта. Процедура займет 35-40 дней. Причина ужесточения правил – не в том, чтобы запретить кому-то ездить за границу. Просто с декабря 2023 года вступил в силу новый Закон о пересечении государственной границы. Он предусматривает сопоставление данных загранпаспорта с внутренними паспортами. Виноваты в этих несоответствиях в какой-то степени действительно органы МВД. Кстати, уже есть первое судебное село по поводу аннулирования загранпаспорта, которое это ведомство проиграло. Но надо иметь в виду, что гражданин тоже несет ответственность за правильность данных в своих документах."

«СП»: И как же быть, если у человека оплаченный недешевый тур, а у него изымают паспорт, потому что вместо «Е» написано «Ё» или что-то в этом роде?

"Спорить бесполезно, паспорт все равно изымут. Надо идти в МФЦ и оформлять новый. В туристическую компания обращаться тоже бесполезно: вопросы выезда и въезда не входят в компетенцию туркомпаний и перевозчиков, а это значит, что вернуть деньги без страховки будет невозможно."

В связи с такой ситуацией страховые компании сейчас все чаще предлагают страховку от невыезда. Ее оформление позволит возместить потери из-за внезапно отмененной поездки.

По словам представителей туристической отрасли, теперь действуют несколько принципов, по которым могут изъять загранпаспорт и признать его недействительным. Это несоответствие внешности, ошибки в указании географических пунктов, несоответствие данным, указанным во внутреннем российском паспорте, ошибки в машинописном шрифте при заполнении загранпаспорта.

То есть теперь при получении документа, прежде, чем поставить подпись, нужно крайне внимательно проверить все данные – ФИО, пол, дату и место рождения.

Некоторые уже выдвигают версии о том, что причина массового аннулирования загранпаспортов – какой-то системный сбой в базе МВД или даже хакерская атака…

Может быть, в МВД стоит в сложившейся ситуации перепроверить всю базу данных, чтобы избежать досадных накладок?

С таким вопросом мы обратились к доктору юридических наук, генерал-лейтенанту МВД Юрию Жданову.

"Уже появляются конспирологические версии, но это ни в коем случае не спланированная акция, чтобы не дать россиянам выехать за рубеж. Неточности произошли из-за нехватки сотрудников МВД и сбоях при обновлении компьютерных программ на новые, соответствующие ГОСТу (у многих оформлявших загранпаспорта в прошлом году и начале этого года (паспортов старого образца, на 5 лет) случились накладки с идентификационными цифрами на паспорте. Этим гражданам необходимо заранее проверить всё в УФМС по месту жительства. Не исключено, что произошел сбой компьютерной программы у сотрудников УФМС МВД. Но главное – это более жесткий режим проверки после принятия Постановления Правительства от 9 декабря 2023, в котором ужесточены требования к оформлению загранпаспортов."

«СП»: Что можно сделать со стороны МВД уже сейчас, чтобы избавить людей от массового срыва отпусков?

"Первая проблема – это разные варианты транскрипции русских имен и фамилий на латиницу. Они могут расходиться у пограничников и организаций, выдающих паспорта. Второе – это как люди сами транскрибируют свои фамилии. Не всегда это происходит правильно. Поэтому необходимо ввести правило, которое ранее существовало во всех авиакомпаниях мира – в билетах, в имени и фамилии допускались расхождения с написанием в паспорте. Причем несовпадение могло составлять до пяти букв. Надо ввести аналогичную норму для загранпаспортов наших граждан."

«СП»: Это не создаст проблем с безопасностью?