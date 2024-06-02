Россия может запустить чартерные рейсы с Сенегалом

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков. По его словам, пока главная проблема — высокая цена на билеты и отсутствие прямых рейсов.

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Мы рассчитываем, что в конечном итоге сюда смогут летать хотя бы чартеры, потому что такой опыт уже был с Гамбией. До ковида туда летали чартеры, это направление пользовалось популярностью <...> Это направление увлечет тех людей, которые интересуются различными культурными направлениями, может быть, даже гастрономическими или рыбалкой. Конечно, страна интересная, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов размещен на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2024 года. Ответственным глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

До этого министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил о планах властей запустить прямые авиарейсы на остров Бали из России. Прямое авиасообщение с популярным курортом для российских туристов планируется возобновить в следующем сезоне.