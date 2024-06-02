Россия рассчитывает запустить чартерные рейсы с Сенегалом

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом, такая возможность есть.

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"Проблема для наших туристов - отсутствие прямых рейсов и достаточно дорогие билеты... Мы рассчитываем, что в конечном итоге сюда смогут летать хотя бы чартеры, потому что такой опыт уже был с Гамбией. До ковида туда летали чартеры, это направление пользовалось популярностью. Я думаю, что возможности такие существуют, но речь о регулярных рейсах пока что вряд ли идет", - заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сенегале Дмитрий Кураков.

Дипломат отметил, что после налаживания туристического потока в Сенегал можно будет рассмотреть возможность строительства российскими предпринимателями отелей в Дакаре.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», по словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, средняя стоимость летнего тура в Сочи достигает 105 тысяч рублей, при этом Анапа может быть даже дороже — в районе 109 тысяч.