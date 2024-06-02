Пять направлений для незабываемого отдыха этим летом

В преддверии начала долгожданного лета, подготовили для вас несколько направлений: куда точно стоит отправиться этим летом за незабываемыми впечатлениями!

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JW Marriott Mauritius, Маврикий

Увидеть самый необычный водопад

«Подводный водопад» – впечатляющий природный феномен, расположенный у берегов полуострова Ле Морн. С высоты птичьего полета он выглядит как огромный поток, падающий в глубокую океанскую расщелину. На самом деле это всего лишь удивительная оптическая иллюзия. Посмотреть на него можно только сверху – для этого стоит отправиться на вертолетную экскурсию или совершить подъем на вершину Ле Морн Брабант.

Понаблюдать за китами

На Маврикии точно можно увидеть кашалотов и есть большой шанс встретить горбатых китов с детенышами. А самое главное — именно на Маврикии за китами можно не только наблюдать, но и поплавать с ними практически бок о бок и даже заснять это на видео.

Насладиться лучшим кайтсерфингом

Курортный отель JW Marriott Mauritius, расположенный на полуострове Ле Морн, является идеальным местом для тех, кто ищет релаксации и спокойствия. Однако любителей спорта и активного отдыха не оставит равнодушным тот факт, что всего в нескольких шагах находится место для кайтсерфинга мирового класса, известное как “One-Eye”, где почти всегда идеальный ветер для занятий кайтсерфингом и виндсерфингом. В центре водных видов спорта курорта находится первый в мире клуб кайтсерфинга ION Club counter, предлагающий индивидуальный сервис – от аренды первоклассного снаряжения до индивидуальных программ обучения для начинающих, хранения снаряжения и консультаций местных специалистов.

Отдохнуть на одной из самых больших вилл в Индийском океане

Расположенная в отеле JW Marriott Mauritius вилла Grand Beachfront раскинулась на территории 1660 квадратных метров. Она расположена в самой отдаленной части острова, поэтому там никто и ничто не помешает умиротворенному отдыху посреди джунглей. Вилла идеально подходит для каникул большой семьей или компанией друзей. Внутри находятся четыре просторных люкса, в которых с комфортом могут разместиться до 8 взрослых и 8 детей. В каждой спальне есть выход на собственную террасу с шезлонгами, а оттуда – на пляж с невероятным видом на лагуну.

Sea Breeze Resort, Азербайджан

Посетить главный летний фестиваль

В один ряд с популярными морскими направлениями уверенно встает Азербайджан – солнечная страна с безвизовым въездом, трехчасовым перелетом из Москвы, роскошными пляжами и богатой историей. Именно там, в получасе езды от столичного Баку расположился город-курорт Sea Breeze Resort с огромным выбором форматов жилья и потрясающими видами побережья.

В июне состоится грандиозное открытие нового музыкального сезона на побережье Каспия. Ожидается open-air концерт с участием популярных российский и азербайджанских исполнителей. Ну а самый главный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2024 ждет своих гостей с 23 по 28 июля на побережье Sea Breeze.

Необыкновенный восточный колорит гостеприимной азербайджанской культуры станет неотъемлемой частью фестиваля. Лайнап фестиваля ежедневно пополняется именами топовых хедлайнеров со всего мира.

Nirjhara, Индонезия

Спрятаться от городской суеты в джунглях

В отеле Nirjhara есть все необходимое для уединения, восстановления сил и энергии. Концепцию отеля можно описать следующим образом – внимательное отношение к традициям и местной культуре, гармония с природой и забота об окружающей среде. В отеле расположены 25 вилл шести категорий, ресторан Ambu, где сервируют блюда в стиле slow food, а также свой собственный водопад, spa-центр The Retreat, павильон для занятия йогой, уютная библиотека и кинотеатр.

Для любителей активного образа жизни предусмотрены разнообразные активности. Каждый день на рассвете гостей приглашают на велосипедную прогулку по рисовым полям к храму Танах Лот. Опытный проводник покажет самые живописные тропы к Индуистскому храму — месту паломничества и туристической достопримечательности Бали.

Отправиться в путешествие под парусами

Только представьте – вы собираете свою семью и друзей и отправляетесь в незабываемое морское путешествие по Индонезии. Недоступные живописные острова, снорклинг, дайвинг с мантами, вейкбординг, дикие редкие животные, невероятные закаты, пешие прогулки в самых живописных местах архипелага, обеды на пляже, йога на рассвете – все это вас ожидает в путешествии на уникальной в своем роде парусной яхте Vela. Каждый чартер полностью ориентирован под запросы конкретной группы гостей.

Vela идеально подходит для семей и больших компаний, которые больше всего ценят приватность и качественный отдых. Отдельного внимания заслуживает дизайн яхты – сложно поверить, что это классическое морское судно. Внутри оно больше напоминает элегантный пятизвездочный отель. На ее борту расположено шесть комфортабельных люксов, а также общие зоны отдыха. Максимальная вместительность – до четырнадцати гостей без учета членов экипажа.

Дубай

Отдохнуть в стильном пляжном клубе Alizee Pool&Beach

Роскошный пляжный отдых гостей ждет в новом бич клабе Alizee Pool&Beach. Богемный бар у бассейна, инстаграмные шезлонги на пляже, уютные кабаны, вкусные коктейли и легкие закуски – насладитесь каждым моментом своего пребывания под лучами дубайского солнца.

Успеть на wellness дни в отеле Banyan Tree Dubai

Оригинальная концепция Banyan Tree Dubai заключается в том, что отель представляет собой настоящий оазис в центре бурлящего мегаполиса. На просторной зеленой территории раскинулись сады, бассейны, зоны отдыха — здесь можно гулять, дышать свежим воздухом, проводить время в бассейне.

В начале июня Banyan Tree Dubai устраивает для гостей дневные ретриты. 8 июня пройдет утренняя йога сессия для восстановления внутреннего баланса, а 9 июня на террасе Королевского люкса состоится медитация и саундхилинг. При покупке билета также предоставляется доступ в пляжный клуб и завтрак в отеле.

Must-visit рестораны Дубая

Поужинать в модном ресторане Agatha

Распахнув свои двери в январе 2024 года, ресторан Agatha стал новой точкой притяжения на гастрономической карте Дубая. Ресторан предлагает уникальное сочетание кулинарных инноваций и изысканного стиля в Habtoor City. За кухню отвечает известный шеф-повар Ленди Перейра, знаменитый своим мастерством в азиатской и французской кухне. Меню обещает настоящую симфонию вкусов, текстур и ароматов, демонстрируя высший уровень мастерства и элегантности утонченной кухни.Роскошный бар под управлением Cin Cin Services, предлагает постоянно обновляющееся и инновационное меню алкогольных напитков. Особая атмосфера ресторана Agatha – это не только кулинарные шедевры и миксология, но и тщательно подобранная музыкальная программа – гостей ожидают лучшие диджеи и международные сенсации.

Попробовать легендарную утку по-пекински в ресторане Demon Duck

Ресторан Demon Duck зарекомендовал себя как гастрономический рай на острове Bluewaters в Дубае – и не без оснований. За составление меню и подачу отвечал шеф-повар Элвин Люнг (Alvin Leung), обладатель трех звезд Мишлен. В меню заявлен смелый микс из блюд традиционной китайской кухни в сочетании с главными паназиатскими хитами. Must try – легендарная утка по-пекински в авторском исполнении, киббех с уткой и лобстер с домашними рисовыми лепешками.

В ресторане Demon Duck помимо обеденной и барной зоны также есть открытая терраса с выходом в сад. Внутри царит камерная и одновременно расслабленная атмосфера не в последнюю очередь благодаря стильному дизайну и работам модного гонконгского фотографа Марка Чанга на стенах. За настроение отвечают яркие детали в интерьере, а также игривые граффити и мозаичный узоры в ближневосточном стиле на посуде, разработанной Моникой Цанг.

Хорватия

Восстановить силы и здоровье на острове Лошинь

Остров Лошинь – настоящее сокровище Хорватии, его называют «островом здоровья и жизненной силы»- характерная черта острова – зелёный пояс из густого соснового леса. Благодаря исключительным климатическим особенностям, ещё в конце XIX века, Лошинь был признан «целебным островом» и стал любимым местом отдыха Австро-Венгерской аристократии, построившей здесь многочисленные летние резиденции, до сих пор украшающие побережье. Тёплое лето, мягкая зима; большое количество солнечных дней в году; вековые сосны; кристально чистое море, масса очаровательных заливов и бухт, а также, изумительные отели и виллы -делают этот остров идеальным местом для роскошного отдыха в течение всего года.

Испытать гастрономический восторг в ресторане Alfred Keller

Гурманы найдут свой райский уголок в великолепном ресторане Alfred Keller, удостоенном звезды Michelin, расположенном в бутик-отеле Alhambra. Кухня работает под чутким руководством шефа – обладателя 2 звезд Мишлен Кристиана Кюхлера, в тандеме с шеф-поваром Майклом Голленцем. Главные хайлайты Alfred Keller – лучшие хорватские продукты, а также блюда из рыбы и мяса. Постоянно меняющееся меню включает в себя экологически чистые, сезонные овощи и фрукты, благодаря чему команде ресторана удается мастерски раскрывать всю гамму вкусов острова Лошинь. В числе звездных блюд Alfred Keller – тартар из креветок с мятой и тайской сальсой, кулен из адриатического рыбного филе, обжаренный на сковороде с фенхелем, а также барбекю из ребрышек с паприкой.

Побывать в лучшей SPA клинике в Хорватии

В очаровательной бухте Чикат, всего в нескольких шагах от кристально чистого моря, находится великолепный отель Bellevue. Перед отелем расположен частный пляж с шезлонгами, а рядом, в окружении благоухающих пиний, комплекс бассейнов с морской водой и просторные солнечные террасы. Но одной из главных визитных карточек отеля является Bellevue SPA Clinic (Неоднократный победитель премий Лучший Спа отель Хорватии и World’s Best Hotel Spa). Клиника предоставляет спа-услуги и оздоровительные программы нового поколения, разработанные в сотрудничестве с врачами, диетологами и кинезиологами.