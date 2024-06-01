Яндекс.Расписание «задержало» рейс в Турцию более чем на полсуток

На онлайн-сервисе «Яндекс.Расписание» размещена и регулярно обновляется информация о якобы задержке сегодняшнего рейса ZF 1009 авиакомпании AZUR air из московского аэропорта Внуково в Анталью (Турция).

Указано, что самолет перевозчика должен был вылететь на турецкий курорт еще ночью, в 00:15, но отправится более чем на полсуток позже, в 15:30.

Руководитель пресс-службы AZUR air выразил недоумение по поводу этой информации, пояснил порталу TourDom.ru, что она не соответствует действительности: «Рейс ZF 1009 изначально планировался на 15:30 и состоится по графику. Никаких переносов не было». Он порекомендовал пассажирам для получения достоверных данных о расписании ориентироваться на первоисточник – онлайн-табло на сайте аэропорта Внуково.

Отметим, что ошибки в информации о времени вылетов из российских авиагаваней порой случаются на сервисе «Яндекс. Расписание».

В конце прошлого года у онлайн-площадки даже произошел конфликт по этому поводу с одним из аэропортов московского авиаузла. Данные о рейсах пришлось временно убирать, в Яндексе тогда заверили, что «работают над улучшением алгоритмов».