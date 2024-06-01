Туристы прилетят из Москвы в Анталью на 7 часов позже

Сегодняшний вылет рейса TK 3957 (вместо Turkish Airlines его выполняет дочерняя авиакомпания AnadoluJet), который должен был отправиться из московского аэропорта Внуково в турецкую Анталью в 01:50, откладывался трижды.

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Сначала время вылета перенесли на 04:40, затем – на 08:30, а фактически самолет отправился из Москвы в 09:36. На турецкий курорт он прибудет с более чем 7-часовым опозданием.

Как пишут пассажиры в соцсетях, причину сбоя в расписании им не объяснили. Получить какую-либо информацию через кол-центр авиакомпании им также не удалось.

«Представители перевозчика выдали всем ваучеры на питание в кафе аэропорта на сумму 1 тыс. руб. на человека, после чего исчезли и на связь не выходили», – поделился в Телеграме один из очевидцев.

Судя по данным онлайн-табло Внуково, с длительной задержкой сегодня вылетел в Анталью еще один рейс Turkish Airlines – TK 3979. Вместо 01:30 он отправился только в 10:38.