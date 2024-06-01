Названы самые дорогие поездки россиян за границу этой весной

Наиболее впечатляющие суммы российские туристы потратили на отдых за границей этой весной. Рекорд поставлен на Мальдивах: четверо россиян остановились в гостинице с трехразовым питанием на 21 день и заплатили за это 3 млн. рублей.

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Вторую строчку занял отпуск в Бодруме: девять дней семье из двоих взрослых и двоих детей обошлись более чем в 2,5 миллиона.

На третьем месте оказался отдых в Венеции. Там двое путешественников провели 11 дней и потратили 2 540 тысяч рублей. В оба заказа входили только завтраки. Об этом написали Известия, со ссылкой на исследования.