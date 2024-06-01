В Юпшарском каньоне запретили остановку машин и выход туристов

В Юпшарском каньоне запрещена остановка машин и выход туристов, сообщил директор Рицинского реликтового национального парка Адамур Багателия.

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По его словам радио Sputnik, на участке дороги, ведущем к озеру Рица, установлены ограждения по обеим сторонам, что делает невозможной остановку автомобилей.

Юпшарский каньон исключен из туристических маршрутов. На этом участке участились камнепады, что представляет угрозу для жизни людей. В связи с этим установлены ограждения и запрещающие знаки, а также таблички, предупреждающие об опасности. Теперь припарковаться там невозможно, уточнил он.

Багателия добавил, что арендаторы с пониманием отнеслись к этому решению и покинули Юпшарский каньон. Ранее здесь работал один арендатор и около 8-10 субарендаторов.

Ранее внутренний российский туризм показал значительный рост, а также в Госдуме захотели ввести в законы понятие «туристский поезд».