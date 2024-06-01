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АТОР предупредила россиян о возможных проблемах на границе с загранпаспортами

Граждане РФ могут столкнуться с проблемами при пересечении государственной границы из-за выявления неточностей в загранпаспортах. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР предупредила россиян о возможных проблемах на границе с загранпаспортами
© Вечерняя Москва

По данным ведомства, у россиян чаще отбирать паспорта на границе. Проблемы могут возникнуть из-за буквы «ё» в документах, места рождения, которое было указано на советский манер и так далее.

— Особенности машинописного штифта, транслитерации и подобные проблемы все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе, — говорится в сообщении.

Туристов, рожденных до 1991 года, могут ожидать трудности на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах.

— Сегодня в Пулково «со скрипом» пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как «Ленинградская область» без детализации, как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт, — уточнил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По оценкам АТОР, скорее всего, в ближайшее время загранпаспорта россиян будут проверять еще более детально, передает ТАСС.

В России создадут единую цифровую платформу в сфере туризма. Она будет содержать данные о гостиницах, кафе, гидах и транспорте. Кроме того, на национальный проект по туризму должно направляться не менее половины доходов от повышения пошлин на импортное вино, указано в распоряжении президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, глава государства пообещал создать туристическую инфраструктуру во всех национальных парках страны. Это должно быть реализовано до 2030 года.

Отдых за границей
Артур Мурадян
Владимир Путин
Ассоциация туроператоров России