АТОР предупредила россиян о возможных проблемах на границе с загранпаспортами

Граждане РФ могут столкнуться с проблемами при пересечении государственной границы из-за выявления неточностей в загранпаспортах. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ведомства, у россиян чаще отбирать паспорта на границе. Проблемы могут возникнуть из-за буквы «ё» в документах, места рождения, которое было указано на советский манер и так далее.

— Особенности машинописного штифта, транслитерации и подобные проблемы все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе, — говорится в сообщении.

Туристов, рожденных до 1991 года, могут ожидать трудности на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах.

— Сегодня в Пулково «со скрипом» пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как «Ленинградская область» без детализации, как во внутреннем паспорте, где прописан еще и населенный пункт, — уточнил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По оценкам АТОР, скорее всего, в ближайшее время загранпаспорта россиян будут проверять еще более детально, передает ТАСС.

В России создадут единую цифровую платформу в сфере туризма. Она будет содержать данные о гостиницах, кафе, гидах и транспорте. Кроме того, на национальный проект по туризму должно направляться не менее половины доходов от повышения пошлин на импортное вино, указано в распоряжении президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, глава государства пообещал создать туристическую инфраструктуру во всех национальных парках страны. Это должно быть реализовано до 2030 года.